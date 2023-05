Cianciosi Soluzioni edili entra in BigMat

TERMOLI. Nata nel 1982 come realtà artigianale specializzata nella produzione di manufatti cementizi, a cui tra il 1987 e il 1988 si è affiancata l’attività di vendita di materiali edili, Cianciosi di Termoli ha scelto i valori e la solidità del Gruppo BigMat per affrontare le sfide del mercato e continuare a promuovere e diffondere sul territorio molisano la cultura del buon costruire.

“La qualità come soluzione” è il motto che ha animato l’azienda sin dalla sua fondazione e che ancora oggi guida il titolare Dante Cianciosi e la sua squadra a ricercare e selezionare i migliori prodotti per dare forma a ogni progetto.

E proprio “qualità” è la parola chiave attorno cui ruota tutta l’attività di BigMat Cianciosi: dal vasto assortimento di materiali e soluzioni in pronta consegna ai servizi offerti, dalla formazione continua dello staff alla rete di collaborazioni.

Nel punto vendita, che si sviluppa su una superficie totale di 30mila m2, trovano spazio prodotti per l’edilizia e il ferramenta, un’area colore con tre tintometri e una sala mostra di 450 m2 dedicata a pavimentazioni e rivestimenti, arredobagno, sanitari, rubinetteria, arredi e complementi, porte e portoni. Completa il tutto una sala meeting e convegni di 170 m2 dove vengono organizzati con cadenza regolare presentazioni di prodotti e incontri tecnico-formativi sia per lo staff sia per progettisti, imprese e artigiani della zona.

Una formazione costante e continua che, unitamente alla passione e alla dedizione per il proprio lavoro, permette ai 14 membri della squadra di BigMat Cianciosi di offrire alla clientela una consulenza e assistenza puntuale e globale, una partecipazione attiva e un supporto a 360 gradi lungo tutto il processo di realizzazione, dalla progettazione alla consegna in cantiere – anche con mezzi con autogru – fino alla posa in opera, grazie a una rete di collaborazioni con artigiani e posatori certificati, per un servizio chiavi in mano.

Una realtà, quella molisana, che ha tra i suoi principi fondanti la promozione e la diffusione del costruire di qualità, un valore che è anche uno dei capisaldi di BigMat, insegna scelta da Cianciosi «per proseguire il nostro percorso di crescita e affrontare le sfide di un mercato sempre più variegato grazie al supporto di un Gruppo dal respiro europeo che incentiva al suo interno la sinergia e il confronto tra i soci.

Una realtà solida, con una struttura ben organizzata e un team sempre disponibile, che si configura non come un gruppo di acquisto orientato solamente verso numeri e vendite, bensì come un gruppo dalla forte impronta culturale che punta a offrire servizi e soluzioni di elevata qualità per ogni esigenza progettuale. Tutto questo grazie anche allo sviluppo continuo all’interno della compagine di BigMat di una cultura di rete e network, che unisce diverse specificità e realtà da Nord a Sud, per condividere visioni, obiettivi ed esperienze nell’ottica di un miglioramento continuo» sottolinea Dante Cianciosi, titolare del punto vendita di Termoli.

CHI È BIGMAT ITALIA

BigMat, fondato nel 1981, è il Gruppo leader in Italia e in Europa di punti vendita per la distribuzione specializzata di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare. Il network internazionale ha oltre 950 punti vendita in 7 Paesi (Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna) e un fatturato complessivo 2022 di oltre 3 miliardi di euro. In Italia BigMat conta oltre 230 punti vendita e 150 soci, per un fatturato 2022 di 890 milioni di euro. BigMat si rivolge ai professionisti del settore dell’edilizia – imprese edili, progettisti, architetti, interior designer, artigiani – ma anche privati, offrendo prodotti, sistemi costruttivi e servizi personalizzati per ogni progetto. Ogni punto vendita BigMat è un centro specializzato per soluzioni tecniche tradizionali e all’avanguardia che vanno dai materiali edili, al ferramenta ed elettroutensili, fino alle finiture d’interni. Grazie alla competenza del personale specializzato, agli ampi spazi espositivi e molteplici servizi BigMat è un partner strategico per tutti i progetti anche grazie alla rete di showroom d’interni HABIMAT.

BigMat Italia fa inoltre parte di BigMat International, la società del Gruppo che si occupa di favorire lo scambio di esperienze e conoscenze tra i Soci e tra i diversi Paesi dove è presente l’insegna BigMat.

Tra le iniziative più di rilievo di BigMat International ci sono il BigMat International Architecture Award (premio biennale che dal 2013 promuove l’eccellenza architettonica europea) e il progetto di responsabilità sociale “Costruiamo per lo Sport” che dal 2020 sostiene dello sport amatoriale in tutta Europa.