Al Baja Village esplode l'estate 2023 con NiCe7, Francesco Paracilio, Manu D’Adamo e Riccardo Celletti

TERMOLI. Al Baja Village l’estate arriva prima, così come il divertimento. Non potrebbe essere altrimenti, vista la capacità di aggregazione, la location assolutamente esclusiva e l’offerta musicale.

Preparatevi a tuffarvi nella stagione 2023 nella discoteca Baja Village è uno spazio polifunzionale versatile, frutto di un accurato intervento di recupero ambientale e di valorizzazione della adiacente riserva naturalistica di Punta Aderci, dove trascorrere con tranquillità i vostri momenti di svago e di divertimento.

La location è in grado di accogliere i migliori eventi artistici e ricreativi, club con anni di esperienza e successi alle spalle è il tempio della notta della costiera vastese, punto di riferimento estivo per migliaia di giovani del centro Italia.

Ospiti del mondo dello spettacolo e della televisione, Dj set internazionali e band dal vivo sono il motivo portante di questa giovane e dinamica discoteca.

Stagione estiva 2023 che entra subito nel vivo con la serata di apertura al Baja Village, in programma sabato 17 giugno.

La discoteca offre musica e divertimento a migliaia di giovani abruzzesi e molisani, grazie ad un’ampia proposta di eventi ed ospiti di alto livello ogni fine settimana.

In occasione del debutto l’“Area 1” del locale sarà animata dai dj Francesco Paracilio e Manu D’Adamo, accompagnati dalla voce di Riccardo Celletti, vincitore del 1° premio come miglior vocalist d’Italia nel 2022 al Dance Music Awards.

La serata vedrà anche l’inaugurazione della nuova “Area 2”, che prenderà il nome di Club Room, che per tutta l’estate porterà avanti un concetto musicale Tec-house molto ricercato e con artisti internazionali, e che il prossimo sabato vedrà esibirsi i NiCe7, composti da Mik Gagliardi e DJ Zak, in collaborazione con lo staff Tumbadee, entrato a far parte della famiglia Baja Village.

Naturalmente, attenzione massima e altrettanta professionalità nel garantire condizioni di comfort per accogliere tutti al meglio. Infatti, la struttura offre un servizio di sicurezza che consentirà ai fruitori di godersi al meglio la serata.

Info e prenotazioni privé: 389.6281198. Per ulteriori informazioni visita il sito www.bajavillage.com.