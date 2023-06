Al Chiemseer per riscoprire il fantastico gusto bavarese, dove la birra è di casa

TERMOLI. Se ne sentiva autenticamente la mancanza, diciamolo francamente. In un contesto territoriale dove l’offerta eno-gastronomica vive di tradizioni e tante sfaccettature diverse, mancava un locale in stile bavarese e allora, ritornando proprio sul solco già battuto in passato, ma adeguato ai gusti più attuali, da oggi è aperto il Chiemseer Brauhaus Termoli, in viale Padre Pio.

Meta obbligata per i cultori del genere, gli appassionati della birra bionda alla spina, della cucina che ha saputo conquistare palati e proseliti, con l’accoglienza cordiale e professionale di Nicoletta Biondi, che dopo il “lancio” inaugurale di ieri sera, a cui abbiamo assistito, respirando un’atmosfera conviviale che ci ha riportato proprio nel clima di Monaco di Baviera, sia per l’ambientazione che per i prodotti servizi con cura, da oggi è aperto al pubblico.

Un’offerta variegata, che si declina tra pranzo e classica apertura serale.

Sì, perché si parte caratterizzando proprio in questo modo l’attività del Chiemseer, che dalle 12.30 alle 15 vuole proporre un menù speciale diurno, sempre attraverso piatti che hanno elementi bavaresi, una “carta” che incuriosisce per davvero: «La nostra cucina bavarese abbinata ad alcuni piatti italiani», il biglietto da visita del “lunch”, tra il saluto del “Guten appetit”, fino alla carrellata di portate che va dalla Brezel Caprese ai canederli con speck della Foresta Nera in crema di zucchine agli spaghetti alla birra. Insomma, un mondo da scoprire e assaporare.

Poi, di sera, ci si immerge nella galassia della birra alla spina e della cucina che al meglio la valorizza, la Bayerische Kuche e abbiamo detto tutto.

Taglieri, wurstel, il mitico stinco di maiale, un corredo unico dove le patate sono un must assoluto, ma attenzione particolare ai vari tipi di contorni che stupiranno nel verso senso del termine. Ci sono anche i classici panini con hamburger, per cogliere ogni aspetto legato al connubio piatto-birra.

Si va dalle 19.30 alle 23.30, ma con l’estate che sta per decollare immaginiamo serate dove la freschezza e la fragranza della birra alla spina porterà a vivere momenti indimenticabili.

Un locale che è stato anche allestito per meglio rappresentare proprio lo stile ineguagliabile del mondo bavarese, dalle botti al colore più proprio, fusti a vista, spillatore, tanti angoli differenti e tutti legati da un unicum, il tema dell’accoglienza teutonica, che ne fa una caratteristica unica nel suo genere, perché è questo lo spirito che Nicoletta e i suoi collaboratori intendono promuovere nella nuova “casa” dei sapori Chiemseer, come hanno potuto già degustare e apprezzare nella serata inaugurale, con la cucina dello chef Giovanni Sciarretta.

Un locale ampio, che d’estate si arricchisce anche di tavoli all’esterno, con un ingresso davvero curato che invoglia a scoprire questa novità che a Termoli saprà affermarsi, nel sentiero di una tradizione che era già viva e che ora torna a rinvigorirsi. Chiemseer può essere anche la scelta giusta per organizzare feste e cene a tema, dove ci saranno sorprese a cura dello staff, che si presenta ai vostri occhi con l’abbigliamento tipico dello stile della Foresta Nera, perché anche l’occhio vuole la sua parte, con le divise ad hoc.

Un bancone che è stato realizzato per permettere di dedicarsi al culto della birra alla spina, curato da Angelo Benone, la stessa musica vedrà far immergere gli ospiti nello scenario più tipico, con in sala anche Stojan, che coadiuverà Nicoletta, padrona di casa per far sentire a proprio agio tutti, ma proprio tutti, col suo sorriso.

Un marchio di fabbrica, nel vero senso del termine, la birra tedesca della Chiemseer, che conquisterà col suo gusto inconfondibile.

C’è grande entusiasmo nella “squadra”, perché il potenziale è alto e tutto da cogliere e noi vi invitiamo a scoprirlo da oggi stesso, perché il “ferro”, anche bavarese, va battuto subito e Nicoletta ne è convinta, perché la specializzazione porta con sé professionalità e qualità, a cominciare dai prodotti che verranno offerti: Hell, Braustoff, Helle Weisse, Dunkel Weizen, Bock, Doppelbock, Kellerbier diventeranno familiari per voi, sono tutte o quasi le tipologie di birra alla spina che potrete "sposare" per vivere intensamente i vostri momenti al Chiemseer.





