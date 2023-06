Ottica Sirio approda allo "Scrigno": «Il nostro obiettivo è garantire il benessere dei tuoi occhi»

TERMOLI. Una esperienza ormai più che ventennale tramandata da una generazione all’altra, è quella dell’ottica Sirio, fondata a Palata nel 2002 da Sirio Monteodorisio, esportata progressivamente sul territorio con sei punti vendita, l’ultimo dei quali aprirà i battenti ufficialmente domani, mercoledì 21 giugno, con un brindisi augurale alle 12, nel centro polifunzionale de “Lo Scrigno”, in via Martiri della Resistenza a Termoli.

Cortesia, competenza e professionalità, «Il nostro obiettivo è garantire il benessere dei tuoi occhi», la mission aziendale.

I centri Ottica Sirio rappresentano un punto di riferimento per coloro che desiderano ottenere il massimo per il benessere dei propri occhi, dove troverete personale altamente qualificato in grado di soddisfare ogni vostra esigenza.

Ottica Sirio è presente a Montenero di Bisaccia, al centro commerciale CostaVerde, a Campomarino, Silvi Marina e sempre a Termoli, su corso Fratelli Brigida.

Nei negozi della catena Sirio si trovano brand come Ana Hickmann, Burberry, Carolina Herrera, Dolce&Gabbana, Ferrari, Fila, Furla, Giorgio Mannini, Gucci, Kenzo.

Insomma, una rete capillare tra basso Molise e costa adriatica, per offrire servizi e prodotti con un rapporto qualità-prezzo invidiabile.

Lo store nello “Scrigno” sarà guidato e gestito da giovani, come Alessandra e Biagio Monteodorisio, che ne sono i titolari, e i loro collaboratori, tutti under 30, perché uno degli elementi distintivi è proprio il coinvolgimento di ragazzi in questa attività, ma sempre puntando sulla professionalità, oltre a disponibilità e cortesia, con orari più estesi rispetto a punti vendita tradizionali, dalle 9 del mattino alle 20, un ulteriore vantaggio per coloro che si recheranno lì per avere cura maggiore della loro vista.

Controllo computerizzato della vista gratis, prima applicazione sempre gratuita delle lenti a contatto, occhiali completi montatura e lenti da 50 euro e con alcuni trattamenti particolari a partire da 90 euro.

Una politica dei prezzi praticata da anni nei centri Ottica Sirio, che sono abilitati al bonus vista, incentivo che permette alle famiglie di fascia reddituale bassa di accedere a contributi per poter acquistare occhiali e lenti a contatto.

Ma c’è anche un aspetto solidale, con la raccolta degli occhiali usati, che vengono poi destinati alle popolazioni dell’Africa, una missione benefica lodevole.

Un negozio, quello dello “Scrigno”, che si caratterizza per l’economicità dei prodotti, a parità di lenti e montatura, così come gli altri della catena Sirio, impareggiabili rispetto al mercato. È la prerogativa che viene posta alla base del successo di questo brand.

Anche in questo centro vasta scelta nelle varie linee dell’ottica e i servizi di contattologia ed optometri, in cui si può effettuare il controllo della vista, con la competenza e professionalità di personale altamente qualificato che potrà consigliarle il prodotto più idoneo alle sue esigenze.

Inoltre, la vasta esposizione di montature per occhiali sia da vista che da sole, offre al visitatore la possibilità di trovare l’occhiale più idoneo alle proprie esigenze di stile, qualità e convenienza che rappresentano il punto di forza dei centri Ottica Sirio.

Ma c’è di più, anche la possibilità di recarsi sul sito internet https://www.otticasirio.eu, dove potrete cogliere tutte le opportunità che troverete nella vetrina, compresi utili consigli e suggerimenti dispensati nella pagina blog, un percorso a 360 gradi.

Galleria fotografica