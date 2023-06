Sabato 24 giugno: happy birthday Baja Village

VASTO. Sono 23 le candeline sulla torta del Baja Village, la discoteca sul litorale vastese, dove l’intrattenimento e il divertimento sono allo “stato puro”. Sabato prossimo 24 giugno sarà una notte speciale e spumeggiante, dove il brindisi sancirà nel primo weekend estivo la celebrazione per la Mecca del ballo.

L’inaugurazione della stagione, è stato un successo straordinario, memorabile, col debutto dell’Area 1 del locale animata dai dj Francesco Pracilio e Manuel D’Adamo, accompagnati dalla voce di Riccardo Celletti, vincitore del 1° premio come miglior vocalist d’Italia nel 2022 al Dance Music Awards. Esordio anche per l’Area 2, la “Club Room”, che per tutta l’estate porterà avanti un concetto musicale Tec-house molto ricercato e con artisti internazionali; battesimo del fuoco apprezzatissimo coi NiCe7, Cesare Marocco e Nicola Daniele, assieme a Mick Gagliardi e Dj Zack, in collaborazione con lo staff Tumbadee, entrato a far parte della famiglia Baja Village.

Location e star della consolle e del palco ammirati da tantissime presenze, ospiti tutti eleganti, un pubblico adulto e raffinato, nonché tanti amici che non sono mancati al lancio dell’estate 2023, oltre a trovare alcuni tra i beniamini del calcio di Serie A e personaggi famosi del mondo social.

Una partenza che ha messo subito le idee in chiaro: al Baja Village sarà un’estate meravigliosa, anche grazie all’accuratezza dell’organizzazione, grazie alla professionalità dello staff guidato dai titolari Silvio e Simone. Ma già si punta al prossimo evento che coincide con l’atteso birthday del Baja Village.

Un compleanno glamour scandito da musica e aggregazione, dove qualità e sicurezza sono il vero must.

Una stagione estiva 2023 che porterà enormi idee e novità per farvi vivere mesi da sogno, nella realtà del Baja Village.

La presenza di prestigiosi ospiti internazionali faranno ricadere sul nostro territorio le attenzioni a livello mondiale.

Per questo si ringraziano lo staff e tutti i clienti, che garantiranno ciascuno per la propria parte per il raggiungimento di questo straordinario obiettivo.

Sabato 24 giugno un brindisi per l'Happy Birthday del Baja Village da condividere con Thorn e Nicola Zucchi, special guest voice and dj, non solo. Spazio anche a Timo Maas, Matteo D'Ascenzo e Mik Gagliardi nella Club Room.

Non resta che prenotare il vostro posto con info e prenotazioni del priv al 389.6281198.

Buon compleanno Baja Village e benvenuta estate 2023.