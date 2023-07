L'estate non ha gusto senza gli arrosticini de “La Pecora Brilla”

CAMPOMARINO. Non c’è estate senza il sapore dei prodotti offerti dall’attività “La Pecora Brilla arrosticini”: a Campomarino, in via Favorita numero due, in un posto strategico, sulla strada che si apre alla piazza col mare di fronte e vista anche del borgo antico, con la chiesa di Santa Maria a Mare.

E’ l’appuntamento irrinunciabile per chi è appassionato di carne di pecora, ma non solo. Gli arrosticini sono una prelibatezza che ispira alla convivialità, ai momenti di aggregazione, al divertimento di gruppo, una moda gastronomica anche considerata “mordi e fuggi”, per vivere al meglio, intensamente le sere d’estate.

E’ tutto questo che è alla base della perfetta organizzazione de “La Pecora Brilla arrosticini”, dove un sistema di prenotazione con dischi wireless, che vibrando e illuminandosi, permette di avere l’esatta contezza di quanto sia pronto il vostro ordine, senza attendere al bancone, per poi gustarli appassionatamente nella postazione dedicata, dove sgabelli e tavolini, una ventina di posti che vengono “serviti” a ritmi piacevoli.

Ma proprio l’aspetto conviviale è quello che prevale, con la possibilità di estendere la consumazione anche ai locali intorno, dove c’è una collaborazione per permettere a quanti più aficionados degli arrosticini di non dovervi rinunciare.

Chiaramente, vista la tipologia del locale “La Pecora Brilla”, gli arrosticini è possibile prenotarli e ritirarli da asporto, insomma, per chi vuole consumarli sul posto e chi vuole portarli anche via, non c’è problema. Prodotti al top, quelli che vengono usati, al 100% carne di pecora eccelsa, ma ci sono anche delle bruschette fantastiche, anche al pecorino e ai pomodorini, nonché arrosticini di fegato, per ampliare la gamma di ciò che si potrò degustare.

Tutto organizzato alla perfezione, dicevamo, e il titolare su questo mostra soddisfazione, nella cesellatura di ogni tipo di dettaglio e particolare, Campomarino d’estate è un florilegio di persone, per questo occorre la maggiore efficienza, abbinata alla qualità ed è proprio il must de “La Pecora Brilla arrosticini”, che peraltro tiene all’aspetto ecologico, Plastic Free al 100%, con materiali compostabili e biodegradabili non solo, ma anche all’aspetto salutistico e d’igiene, per il metodo di cottura innovativo che viene utilizzato, scelte imprenditoriali lungimiranti che mirano solo alla piena soddisfazione del cliente, anzi dei gruppi di persone che si avvicendano in via Favorita, nell’angolo più suggestivo del paese.

Da qui si aprono spazi gastronomici… ci verrebbe da dire, con la capacità di sfornare circa 90 arrosticini ogni dieci minuti, grazie a tre macchine che sono “rodate” per rispondere alla sempre enorme domanda di arrosticini.

Il locale, prettamente estivo, apre alle 19, ha già debuttato lo scorso primo giugno, e vi aspetta fino a quando c’è… movimento.

Un’estate sull’onda lunga del gusto, questo il messaggio che passa con gli arrosticini di pecora che provengono dal vicino Abruzzo.

Prodotto da “festa” per eccellenza, quello che viene proposto, con la cottura a “specchio”, senza toccare le superfici, dove la salubrità è garantita al 100%, un accorgimento tecnico che permette di coniugare gli aspetti della corretta alimentazione e dell’efficienza.

Diciamo che non ci sono proprio motivi per non “correre” a “La Pecora Brilla arrosticini”, per celebrare degnamente i fasti dell’estate anche sulle vostre papille gustative, accompagnate dalle vostre bevande preferite. Ora tocca solo a voi, anche perché lo stesso locale si mostra accogliente, all’esterno e all’interno, persino con pareti affrescate.

