Venerdì sulla Terrazza Oyster Fish la presentazione e degustazione dell'Ostrica Diomedea

il mare in tavola

gio 06 luglio 2023

TERMOLI. Il giorno 7 luglio 2023 dalle ore 19:30 presso l' Exclusive Rooftop Oyster Fish si terrà la presentazione e degustazione dell' Ostrica Diomedea, l' autentica Ostrica di Puglia.

Durante la serata, che segna ufficialmente l'apertura estiva dell' Exclusive Rooftop Oyster Fish, verrà presentato anche l'esclusivo servizio di Ecailler Diomedea studiato per rendere unici eventi e serate a tema il tutto in abbinamento ai vini e alle bollicine della Cantina D'Araprì, degustazioni e dj set.

La Diomedea è un’ ostrica allevata e affinata in mare nella riserva naturale e Parco nazionale del Gargano. E' inconfondibile per gusto e carnosità grazie al moto ondoso del mare, che rispetto al solo tradizionale affinamento in bacini di acqua salmastra, dona al guscio e al frutto della Diomedea caratteristiche organolettiche uniche nel suo genere.

Appuntamento venerdì 7 luglio dalle ore 19.30. Prenotazione al Numero 3773491687. Costo 50 euro

