Tony Effe e Sam Ruffillo gli special guest il 15 luglio al Baja Village

Grande attesa per questi due ospiti da non perdere assolutamente

VASTO. Tornano ad infuocarsi i palchi del Baja Village per la prossima serata di questa grande estate 2023.

Dopo gli appuntamenti del 17 giugno (LEGGI), del 24 giugno (LEGGI) e poi ancora dell’ 8 luglio con Mamacita e Riva Starr, saranno Tony Effe e Sam Ruffillo le special guest di questo sabato.

Sabato 15 luglio all’Area 1 sarà ospite il rapper Nicolò Rapisarda, in arte Tony Effe. Considerato uno degli artisti del momento, è diventato famoso con la sua Dark Polo Gang e per aver frequentato in passato la modella Taylor Mega.

Da pochissimo è uscito Taxi sulla luna, la sua hit estiva frutto della collaborazione con Emma Marrone, prodotto da Takagi & Ketra.

All’Area 2 club room si esibirà Sam Ruffillo, il principale artista italiano di Toy Tonics. È un produttore siciliano maestro di musica house con sintetizzatori e tastiere. Tra i suoi ultimi pezzi per Toy Tonics spunta Brooklyn Tapes Remix con Eli Escobar, Art Of Tones e Ash Lauryn.

Non sono finiti qui gli appuntamenti del Baja. Infatti sabato 22 luglio farà visita il rapper e cantautore italiano Rosa Chemical e il 29 luglio ci sarà invece Hugel, il Dj internazionale che ha come genere musicale il Latin house, famoso per il suo pezzo Marianela.

Per chi volesse vivere queste fantastiche esperienze musicali nella suggestiva location non resta che prendere i biglietti per queste grandi serate al Baja Village nella zona industriale di Punta Penna.

Inoltre è a disposizione il servizio navetta al numero: +39 3473503878 (Alessandro)

Per acquisto biglietti consultare:

https://www.ticketsms.it/search?k=baja+village

Per info e prenotazioni privé chiamare:

+39 3896281198

















