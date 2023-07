Sabato 22 luglio la Notte Fucsia 2023 a Montenero di Bisaccia con Giuliano Palma

Da non perdere ven 21 luglio 2023

MONTENERO DI BISACCIA. Si terrà sabato 22 luglio la Notte Fucsia 2023 a Montenero di Bisaccia, in Piazza della Libertà. Anche quest'anno ritorna l’appuntamento più colorato dell'estate, che da diversi anni infiamma la piazza montenerese con consensi da parte di turisti e residenti, con attività di intrattenimento e di food & beverage e musica dal vivo.

Quest'anno come ospite d'eccezione Giuliano Palma, in concerto gratuito a partire dalle ore 22. Lo storico frontman dei "Casino Royal", che con la sua voce unica farà ballare ed emozionare il pubblico con performance straordinarie, in particolare con il suo ultimo singolo "Satellite", all'insegna di sonorità latine nuove secondo lo stile originale che contraddistingue l'artista.

L'esibizione di Giuliano Palma, autore di successi come "Come le viole" e "Che cosa c'è" rappresenta il momento centrale di una serata dedicata alla musica e al divertimento sotto le stelle. Si inizia a partire dalle ore 19.00, non mancate!

Laura D'Angelo