Rosa Chemical ospite speciale il 22 luglio al Baja Village

VASTO. Estate ricca di eventi e grandi ospiti al Baja Village di Vasto, locale che quest'anno festeggia i 23 anni di attività e dove qualità dei servizi e sicurezza da sempre sono al primo posto grazie anche ad una stretta collaborazione con le forze dell'ordine.

La nota discoteca di Punta Penna continua nel proporre appuntamenti imperdibili dopo i big Tony Effe e Sam Ruffillo degli scorsi weekend (LEGGI).

Saranno il cantante Rosa Chemical e il Dj Hugel le prossime special guest, che si esibiranno nel locale vastese rispettivamente sabato 22 e il 29 luglio.

Questo sabato quindi ci sarà grande attesa al Baja che vedrà nell’Area 1 in scena Manuel Franco, in arte Rosa Chemical.

Nell’Area 2 infiammerà i fan della discoteca il Dj Nicola Daniele accompagnato da Mik Gagliardi e Matteo D’Ascenzo.

Sabato 29 luglio sarà la volta Dj Hugel, big del Latin House con il suo Marianela e reduce dai palchi dell’ Eletric Daisy Carnival di Las Vegas.

Il 5 agosto in occasione dell’evento “Il meglio della musica anni ‘90 tutta da ballare” si avranno due special guest. Da un lato verrà la cantante Baby K di Da zero a cento e il dj Ale De Tuglie, braccio destro di Marco Carola che anticiperà la sua esibizione al Music On.

Sono tanti quindi gli appuntamenti nelle prossime settimane al Baja Village. Non resta che organizzarsi per partecipare a questi importanti eventi nella suggestiva discoteca vastese ai margini della riserva naturale di Punta Aderci.

È disponibile il servizio navetta al numero: +39 3473503878 (Alessandro)

Per acquisto biglietti consultare: https://www.ticketsms.it/search?k=baja+village

Per info e prenotazioni privé chiamare: +39 3896281198

