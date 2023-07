Gamma Batterie riferimeto alla vendita e assistenza di E-bike, monopattini e tanto altro

SAN SALVO. Sono anni che Gamma Batterie è un punto fermo per tutto il territorio per la produzione e vendita di batterie e accumulatori di molti mezzi.

Biciclette elettriche, moto, auto, camper, barche, carrelli elevatori, pannelli fotovoltaici, elettro-utensili, questi sono solo alcuni dei tanti dispositivi che l’azienda di San Salvo può fornire grazie alla sua competenza, esperienza e professionalità.

Oltre anche ai tanti diversi corsi di formazione nei lavori del settore, l’attività continua a occuparsi di ricellaggio, rigenerazione, assistenza e stoccaggio di batterie.

Da non molto l’azienda di Gamma Batterie di Viale Olanda non produce solo nuove batterie per biciclette elettriche per la mobilità sostenibile. I mezzi interessati vanno dalle bici elettriche di qualsiasi tipo, a monopattini elettrici di ogni tipologia e marca e poi ancora veicoli per disabili con batteria al piombo e Li-Ion. Non manca neppure l’assistenza qualificata su E-bike e auto ibride con sostituzione pacco batteria nuovo e usato.

L’azienda dispone anche di uno showroom dedicato alle bici elettriche, scooter 100% elettrici e i monopattini a corrente a marchio Fantic, Italwin e Wayel.

Non resta quindi che accorrere e dirigersi verso Gamma Batterie in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo così da acquistare o rinnovare il proprio mezzo ecosostenibile e non solo.

Recapiti telefonici: TEL 0873.548439 / CEL 339.5651647

Email: amministrazione@lagamma.it

