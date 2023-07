Da Mohet, il piacere di un'esperienza da ricordare tra sorsi e bocconi

TERMOLI. Non importa se desideri fare una breve sosta, gustare una cena completa o trascorrere una lunga serata di divertimento, Mohet Sorsi&Bocconi è il luogo perfetto. Al suo primo anno di attività, frutto della passione per l’accoglienza e della buona cucina di Gianni, Tatiana e Sharis, è situato al numero 95 di Via Fratelli Brigida, nel centro di Termoli.

Dall’estate 2022, Mohet è diventato il posto ideale per assaporare piatti gastronomici della tradizione e combinazioni di sapori particolari. Ogni boccone è preparato con gusto e dedizione utilizzando ingredienti eccellenti selezionati quotidianamente. Ogni sorso offre un'esperienza unica, con abbinamenti gourmet che si adattano alla stagionalità degli ingredienti e in grado di soddisfare ogni palato.

Mohet è il luogo perfetto per trascorrere serate piacevoli e deliziare i sensi con un’area "Mixology" che offre una selezione accurata di bevande. L'aperitivo qui va oltre il tradizionale grazie ad una varietà di deliziose portate accompagnate da vini e champagne, che possono essere gustate in porzioni più piccole per creare abbinamenti personalizzati.

Mohet è aperto tutti i giorni dalle 18:00 in poi, per aperitivi, cene, dopocena o eventi privati e speciali. Puoi scegliere in base al tuo umore, alla compagnia, al tuo stile di vita e a ciò che desideri per la tua serata.

Quello che conta è che in ogni momento, troverai il piacere di un'esperienza da ricordare.

Galleria fotografica