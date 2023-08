Bellavista EnoBar: l’aperitivo insolito e innovativo

TERMOLI. L’estate a Termoli si arricchisce con una novità enogastronomica di tendenza. Al centro di Termoli, nel locale in cui c’era il Fusion, diamo il benvenuto al Bellavista EnoBar, una nuova realtà imprenditoriale che promuove un’idea differente di aperitivo e di socializzazione intorno a un buon bicchiere di vino e tante specialità gastronomiche locali e nazionali.

Chi è il Bellavista EnoBar

Il nome, ispirato a un noto Franciacorta, esprime appieno l’obiettivo dell’attività: lasciare ai clienti un’emozione che comincia dall’assaggio di prodotti enologici (e non solo) e prosegue in crescendo nella diffusione di un concetto più ampio di cultura del vino e del buon mangiare.

In questo percorso multisensoriale sarete accompagnati da professionisti entusiasti e attenti, che vi accoglieranno con il sorriso e vi guideranno con competenza alla scoperta di sapori nuovi e autentici che soddisfano corpo e mente.

Il periodo scelto per l’apertura è strategico: siamo nel momento clou dell’estate, nei giorni in cui molisani, turisti e termolesi riempiono Termoli per i festeggiamenti in onore di San Basso, patrono della città.

Quale migliore occasione per fermarsi al Bellavista Enobar a sorseggiare un calice o un drink pensato per te?

Cosa troverai al Bellavista EnoBar

Il Bellavista Enobar è caffetteria, aperitivo e apericena.

Il menù unisce le etichette più rinomate del beverage a prodotti gastronomici d’eccellenza, selezionati con attenzione in ambito locale e nazionale. Potrai scegliere di gustare un aperitivo in abbinamento a taglieri classici, con opzioni vegane e vegetariane, degustare bevande particolari della tradizione italiana e non solo o lasciarti condurre in un viaggio enogastronomico con i menù a tema.

L’esperienza però non si ferma qui. Oltre al bere e al mangiare, al Bellavista EnoBar verranno organizzati eventi culturali e musicali, che rappresenteranno la cornice perfetta per i momenti di relax e convivialità.

Le scelte musicali saranno oculate e insolite, con particolare predilezione per la musica jazz, il soul e il chill out, generi che ben si conciliano con il desiderio di parlarsi e confrontarsi in un ambiente accogliente e moderno.

Nel ricco calendario di eventi, in fase di realizzazione e che andrà a coprire tutto l’anno, saranno inoltre inserite presentazioni di libri, degustazioni guidate da esperti sommelier e serate in cui i protagonisti saranno proprio i clienti, che verranno coinvolti in attività dedicate alla conoscenza del vino e del cibo.

Un luogo in cui il comfort incontra il design

Il Bellavista Enobar è stato concepito per essere raffinato, esclusivo e confortevole anche negli spazi, grazie ad un progetto di interior design, curato da Simona Giacomodonato di Itaka Arredamenti, con accenti di stile unici, come i dettagli dorati del bancone e le variazioni cromatiche alle pareti.

A completare l’atmosfera sognante del locale gli inserti floreali e il muschio stabilizzato, che conferiscono all’ambiente una piacevolezza estetica e una naturalezza che si associano a sensazioni positive, alla solarità, alla freschezza che caratterizzano l’attività.

Dove e quando

Il Bellavista Enobar ti aspetta in via XX settembre 31 (Piazza Monumento) a Termoli nei seguenti orari:

estivo: 07:30-03:00

invernale 7:30-24:00

Segui il Bellavista Enobar anche sui social per restare sempre aggiornato sugli eventi, le novità e le specialità del menù.

Facebook: https://www.facebook.com/Bellavistaenobar

Instagram: https://www.instagram.com/bellavista__enobar/

Galleria fotografica