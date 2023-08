Una notte esplosiva al Baja Village: sabato ospite Dj "zio" Ralf!

VASTO. Preparatevi a scatenarvi sulla pista da ballo e a lasciarvi travolgere dalla musica coinvolgente, perché sabato 26 agosto il Baja Village di Vasto ospiterà un evento mozzafiato in collaborazione con uno dei DJ più rinomati del panorama italiano ed internazionale: DJ Ralf. L'appuntamento è uno dei momenti culminanti di questa calda estate, promettendo una serata indimenticabile per tutti gli amanti della musica e delle good vibes.

Icona del night clubbing dal 1987, DJ Ralf (pseudonimo di Antonio Ferrari) negli anni ha dimostrato di essere un pioniere nella scena house e techno italiana con le sue tracce innovative e le sue selezioni curate che gli hanno permesso di esibirsi nei club più prestigiosi (Cocoricò, Tenax, Villa delle Rose, Bikini Disco Dinner, ecc) sia in Italia che all'estero, collaborando con artisti di spicco e guadagnandosi il rispetto della comunità musicale.

La sua abilità nel miscelare generi diversi, la sua sensibilità verso le vibrazioni del pubblico e la sua energia contagiosa lo rendono ancora oggi un'icona delle console.

Dunque, dopo una serie di straordinari ospiti che hanno animato le notti estive al Baja Village, l'evento del 26 agosto si prospetta come il culmine di un'estate memorabile. La presenza di DJ Ralf è garanzia di una serata di pura elettricità, dove la musica unirà le anime dei partecipanti in un'unica ondata di emozioni.

Il Baja Village, grazie alla passione e all'impegno dei fratelli Iacovitti, anche quest'estate si è dimostrato il punto di riferimento per la movida vastese, abruzzese e non solo. La loro dedizione nell'offrire esperienze di intrattenimento di alta qualità rende il locale - che quest'anno festeggia i 23 anni di attività - una tappa obbligata per coloro che cercano serate indimenticabili, circondati da buona musica, atmosfera coinvolgente e servizio impeccabile, nonché tanta sicurezza grazie anche ad una stretta collaborazione con le forze dell'ordine.

L'appuntamento del 26 agosto al Baja Village con DJ Ralf è un evento da non perdere: l'energia travolgente di Ralf, unita alla splendida location del Baja Village, ai margini della riserva naturale di Punta Aderci, promette di creare un'atmosfera magica e coinvolgente. Preparatevi a ballare, sorridere e a vivere un'esperienza unica che vi accompagnerà per tutta la fine dell'estate!

Non resta che organizzarsi per partecipare a questo importante evento!

Biglietti: www.ticketsms.it

È disponibile il servizio navetta al numero: +39 3473503878 (Alessandro)

Per info e prenotazioni privé chiamare: +39 3896281198