Sabato rivivi la magia degli anni '90 al Baja Village, il disco party più divertente dell'estate!

VASTO. Siete pronti a ballare al ritmo travolgente dei successi che hanno scosso le piste da ballo di tutto il mondo? Preparatevi a un viaggio indimenticabile nel cuore pulsante di un'epoca che ha definito il divertimento e lo stile. Sabato 2 settembre, il Baja Village di Vasto si trasformerà in una macchina del tempo, facendovi immergere completamente nell'atmosfera dorata e magica della musica dance e della moda eccentrica: benvenuti al Disco Party Anni '90, il party più irresistibile e coinvolgente dell'estate!

Luci, effetti e i brani anni '90 che hanno il potere di far rivivere istanti di gioia e spensieratezza. Dai ritmi eurodance alle ballate R&B, dalle hit pop travolgenti alle tracce hip-hop, i vari DJ che si alterneranno durante la serata faranno vibrare la pista da ballo al ritmo di successi senza tempo che hanno segnato un'intera generazione. Le basi pulsanti e le melodie contagiose vi faranno ballare fino a tarda notte, riportandovi indietro ai giorni in cui il groove era sovrano, in un'energia contagiosa di gioia e allegria.

A partire dalle 23, il Baja Village diventerà la porta d'accesso a quegli anni spensierati e iconici in una serata di musica, esplosione di ritmo e divertimento, in un viaggio nel tempo che lascerà il segno!

Un altro incredibile evento - targato Baja Village - da non perdere, nella splendida location ai margini della riserva naturale di Punta Aderci! Il penultimo grande appuntamento estivo, organizzato dai fratelli Iacovitti che, anche quest'estate, hanno offerto esperienze di intrattenimento di alta qualità a tutti gli avventori! Non mancate!

Biglietti: www.ticketsms.it

È disponibile il servizio navetta al numero: +39 3473503878 (Alessandro)

Per info e prenotazioni privé chiamare: +39 3896281198





Prossimo ed ultimo appuntamento sabato 9 settembre con il CLOSING PARTY