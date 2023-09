Panini "spaziali" all'Old Wagon: da Rocco e mamma Graziella il gusto si fa ricco

CAMPOMARINO LIDO. Volete un momento dell’estate 2023 da ricordare? Estasiando i vostri sensi, c’è un poso da palati fini che abbina anche l’aggregazione e un ambiente divertente e sprint.

Parliamo della paninoteca “Old Wagon”, che Rocco Balante ha realizzato e sviluppato assieme a mamma Graziella.

Formano un tandem unico, capace di sfornare prodotti gastronomici particolari, che riusciranno a soddisfarvi oltre ogni aspettativa.

Si trova a Campomarino Lido e rimarrà aperto fino a metà settembre, per cui affrettatevi, avrete ancora chance per potervi gustare i menù particolari, che dallo scorso anno, quando l’attività ha aperto i battenti, vede ideare e preparare panini e altre portate davvero appetitosi.

“Old Wagon” è un locale davvero accogliente, allestimento curato in ogni aspetto, in ogni dettaglio, in uno stile riconoscibile, studiato accuratamente.

Con la collaborazione del prodotto sammartinese “Kepampa”, che è un marchio registrato del dottor Colucci, si propongono panini di ogni tipo.

In via don Luigi Sturzo, al civico 77, troverete quello che state cercando, assolutamente, tra cui prodotti non convenzionali, innovativi, nuovi e artigianali molisani di altissima qualità.

Panini, pinsa, patate fatte a carbonara sono prodotti che non si trovano in altre zone.

Un’offerta, quella dell’Old Wagon davvero work in progress, con le novità che non mancano mai, sempre caratterizzata dalla cortesia, dalla disponibilità e dal sorriso di Rocco e mamma Graziella.

Il marchio di famiglia “Balante”, oltretutto è sinonimo di garanzia nella qualità del servizio e dell’accoglienza, con la grande esperienza maturata nel campo turistico da generazioni.

Non resta che farvi catturare dalle creazioni dell’Old Wagon, perché la collaborazione con Kepampa è vincente.

Kepampa nasce da un'idea innovativa di riproporre la pampanella, piatto tipico a base di carne di maiale speziata, di San Martino in Pensilis.

La carne, grazie alla nuova tecnica di cottura e conservazione, si presenta morbida e gustosa al palato.

Kepampa è un viaggio alla scoperta del Molise, una camminata a piedi nudi nei campi di grano da cui nasce il nostro pane; è il profumo del pomodoro appena raccolto che si trasforma nelle salse che noi usiamo; è il cinguettio degli uccellini che attraversano i nostri campi incontaminati da cui nascono le nostre verdure.

Una partnership, quella tra Old Wagon e Kepampa, tra persone che hanno creduto nei valori della qualità e della genuinità, e con passione la condividono con tutti voi.

