Se non esisti online, scompari dalla realtà

Termoli Come la presenza sul web è fondamentale per le piccole attività e le PMI

Il primo grande evento a Termoli dedicato alla comunicazione e al marketing per attività locali e PMI del nostro territorio.

Un pomeriggio per conoscerci e farti conoscere quali sono i risultati concreti che il web offre alle aziende ed alle attività locali: le potenzialità e gli obiettivi reali e quali sono gli strumenti che puoi usare per raggiungerli.

Non credi nel web? Non ti piace il mondo social?

C’è qualcosa che ormai non si può negare:

le abitudini dei consumatori sono ormai cambiate e il passaparola non basta più nell’epoca in cui è internet a farla da padrone.

Secondo i dati Audiweb 2.0 solo nel mese di giugno è stata raggiunta la quota di 43,9 milioni di utenti unici al giorno connessi a Internet in Italia, nel post pandemia nel mondo si sono registrati 1 miliardo di utenti in più.

Non si può più sottovalutare l'importanza della presenza online della propria azienda.

I dati mostrano che gli italiani sono sempre più propensi ad utilizzare Internet per ricercare prodotti o servizi prima di acquistarli, lo fa circa l'80%, utilizzando Google ma sempre più i social, trend che è destinato solo a crescere nel futuro.

Ecco alcuni dati sul comportamento di ricerca degli italiani sui social media:

● Il 65% degli italiani utilizza i social media per scoprire nuovi prodotti o servizi.

● Il 55% degli italiani utilizza i social media per confrontare prezzi e offerte.

● Il 45% degli italiani utilizza i social media per leggere recensioni di prodotti o servizi.

Molto spesso vediamo attività di qualsiasi genere, anche ben note sul territorio, che sono difficili da trovare online, che non hanno i contatti e gli indirizzi aggiornati, i menù o l’elenco dei servizi, o i prodotti che vendono, le pagine social non aggiornate.

Questo può portare l’utente a cercare altrove, trovare un competitor e sceglierlo a discapito di chi non è presente in modo corretto e funzionale.

Molti titolari ci hanno detto che la cura della propria presenza online viene tralasciata “per mancanza di tempo” o perché "tanto non mi serve, ho già i miei clienti".

Ma il mondo va avanti, i clienti sono sempre meno fidelizzati e scelgono sempre più spesso di cambiare: per praticità, per tipo di esperienza vissuta, per offerta migliore.

Il mondo è tutto fluido, restare indietro ora significa rischiare grosso domani.

Ma il web non è solo questo: creare connessione con i clienti, avere un rapporto diretto per gestire i contatti e per fidelizzarli, creare esperienze vere e proprie durante tutta la fase di scelta e acquisto.

Tutto questo è marketing, è evoluzione delle pratiche tradizionali, è il presente.

È arrivato il momento di cambiare le cose, i tuoi obiettivi sono possibili e i tuoi sogni sono a portata di click.

Per questo vogliamo farti conoscere le potenzialità di tutto questo mondo, conoscere la tua attività e creare insieme un percorso verso la tua vittoria.

Docety Marketing: è la prima azienda di comunicazione e marketing sul web che vuole far arrivare davvero al successo le aziende locali.

Portare innovazione nel territorio e aiutare i titolari di attività che vogliono crescere e stare al passo coi tempi: quella di Docety è una vera missione.

La missione di Docety Marketing è una: far raggiungere ai loro clienti gli obiettivi che si sono prefissati, ma non solo.

Molto spesso li aiutano anche ad essere più consapevoli di cosa vogliono davvero raggiungere.

Questo richiede analisi attente, studio del mercato e soprattutto una stretta collaborazione con i titolari.

Come si può fare tutto questo?

Iniziamo da una domanda: cosa serve ad un’attività locale?

Sappiamo bene che il passaparola al giorno d’oggi non può più essere l’unica fonte di clienti.

“Quello che più spesso ci viene detto da chi ci ha già scelto - ci raccontano i ragazzi di Docety - è che sono conosciuti dai clienti storici e da chi abitualmente va nella loro attività, ma che molti nel loro territorio non sanno chi sono nè che tipo di servizio offrono, e questo è davvero frustrante.

Dopo tanti sacrifici e lavoro, è bello essere riconosciuti, ti gratifica e ti stimola sicuramente a fare sempre meglio.

Un altro grande problema che molti imprenditori, quasi tutti, manifestano è la mancanza di tempo per occuparsi dei social, dei contenuti e della pubblicità.

Coscienti di perdere importanti opportunità su canali che, adesso, sono una vera miniera d’oro, a patto che vengano gestiti con costanza e attenzione.”

Risolvere i blocchi che impediscono la comunicazione, capire gli obiettivi e i bisogni di ciascuna attività, mettere a disposizione la loro esperienza e il loro tempo da professionisti agli imprenditori e ai titolari d’azienda che scelgono di cogliere questa occasione di crescita e di affidarla a degli esperti del web marketing.

Dalla giusta comunicazione e da una corretta strategia, studiata ad hoc per ciascun cliente, arrivano i risultati: notorietà e riconoscimento, nuovi contatti, maggiori guadagni.

Il 26 Settembre non prendere impegni! Ti aspettiamo alle ore 17:30 al Circolo delle Vela di Termoli.

L’evento è gratuito, con aperitivo finale e tutti i partecipanti avranno un’analisi strategica per la loro attività in omaggio.

I posti sono limitati, prenota il tuo a questo link https://docety.marketing/evento-26-settembre/