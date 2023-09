Cala il sipario sulla stagione 2023 del Baja: “Questa è la casa di tutti”

VASTO. Si è conclusa con un bagno di folla l’ultima serata targata 2023 del Baja Village di Vasto.

Ancora una volta la nota discoteca vastese non ha lasciato insoddisfatto il suo pubblico che ha visto un closing party davvero infuocato con Manu D'Adamo e Francesco Pracilio alla console e Raffaele Jair come vocalist. Anche il vastese Luca Dirisio ha preso parte alla festa cantando "Calma e sangue freddo".

Insomma una chiusura con il botto dopo una estate ricca di grandi appuntamenti:

“Dico la verità abbiamo avuto un’ottima estate, è stata una stagione molto interessante che ci ha dato ottimi risultati. Abbiamo avuto ospiti internazionali che non avremo mai potuto credere di avere qui a Vasto, ma noi ci siamo riusciti”, così il proprietario del Baja Village, Silvio Iacovitti, ha commentato questa stagione 2023.

Tony Effe e Sam Ruffillo (LEGGI), Rosa Chemical (LEGGI), Dj Ralf (LEGGI) e Merk & Kremont, questi sono solo alcuni dei grandi nomi che sono saliti sul palco della suggestiva discoteca della riserva di Punta Aderci.

Infatti nelle scorse settimane al Baja si è potuto ballare a ritmo di Latin House con Hugel, del brano Clap Your Hands del dj Kungs e della musica trap e hip hop di Geoiler.

“Stiamo costruendo già tante belle idee per il futuro - ha dichiarato il proprietario Iacovitti - e già quest’inverno organizzeremo qualcosa d’interessante che comunicheremo attraverso i nostri social. Si tratta comunque di ospiti molto grandi, ma anche molto interessanti per il territorio”.

Anche questa stagione del Baja Village è giunta al termine, ma un grande ringraziamento al suo grande pubblico non è certo mancato: “Noi se siamo qui è solo per voi, per tutti quelli che ci vengono a trovare. Tutto questo lavoro e impegno lo facciamo con grande divertimento e sacrificio per voi. Il Baja è casa di tutti e noi siamo orgogliosi di avere questa bella realtà in questo meraviglioso posto che è Vasto”.

”Ci tengo a ringraziare - ha voluto concludere Silvio Iacovitti - tutto il nostro meraviglioso staff, tutti gli organi competenti e le forze dell'ordine che ci sono sempre vicini e ci danno una mano ogni estate per garantire sicurezza e tranquillità ai nostri ospiti.”

