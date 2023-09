La stilista finlandese Tuula Kaunisto a Termoli: evento unico e imperdibile per i parrucchieri

Tuula Kaunisto a Termoli: evento unico e imperdibile per i parrucchieri

TERMOLI. Si chiama Tuula Kaunisto, è una stilista finlandese, ha lavorato in 30 paesi nel mondo insegnando tagli, acconciature e tecniche di colorazione a molti degli attuali rinomati maestri italiani e dopo oltre 10 anni torna con i suoi corsi per un appuntamento esclusivo in Italia, precisamente a Termoli.

Attualmente in Finlandia dirige l’accademia TK Consultant e nella sua lunga carriera di successo vanta il ruolo di insegnante e Direttore Tecnico Artistico presso la Pivot Point, dal 1990 al 2000 ad Helsinki, dal 2000 al 2012 in Italia.

Torna in Italia grazie ad un corteggiamento di oltre 3 anni della Beauty e Marketing che in Abruzzo e Molise si occupa del settore parrucchieri quasi a 360°, dalla fornitura di arredamento e attrezzature a quella di cosmetici, dall’organizzazione di corsi a quella di eventi moda e bellezza in cui rende protagonisti gli hair stylist locali con il gruppo artistico Beauty e Marketing.

Tuula Kaunisto terrà a Termoli un Visual domenica 17 settembre e corsi taglio il 24 e 25 settembre.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso La Vida in via dei Palissandri, per le info ed iscrizioni è possibile contattare al numero 334.1945600 Antonio Mustillo, l’ideatore della Beauty e Marketing e organizzatore dei corsi.

Un’occasione irrinunciabile da cogliere al volo per chi vuole fare un salto di qualità nel mondo degli hair stylist.