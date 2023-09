Benessence presenta Ecocleanse la linea biologica di prodotti detergenti e igienizzanti per la casa, vestiario e stoviglie

Ecocleanse una linea biologica certificata di prodotti detergenti e igienizzanti per la casa, vestiario e stoviglie formulata con ingredienti naturali e estratti vegetali. Eccoli nel dettaglio

Eco Cleanse Bio Acido Nitrico Greeen. Ottenuto per fermentazione di mais e manioca e ideale per la preparazione di diversi prodotti per la detergenza della casa. L’acido citrico è un prodotto molto versatile e può essere utilizzato come ammorbidente, brillantante, anticalcare, disincrostante e molto altro.

Eco Cleanse Bio Percarbonato Greeen. Dall’azione detergente, smacchiante, sbiancante ed igienizzante a base di ossigeno per capi bianchi e colorati.

Eco Cleanse Bio Piatti Green. Stoviglie naturalmente pulite: detersivo ecologico liquido per lavaggio di stoviglie a mano con succo di Aloe Vera da agricoltura biologica. Efficace anche contro lo sporco grasso e le incrostazioni, per piatti naturalmente puliti in poco tempo.

Eco Cleanse Bio Bucato Green. Detersivo ecologico liquido per lavaggio del bucato a mano e in lavatrice con succo di Aloe Vera da agricoltura biologica. Pulisce a fondo anche a basse temperature, per un bucato profumato e ben pulito. Ideato nel pieno rispetto dell’ambiente e della persona, è formulato con ingredienti 100% biodegradabili.

Eco Cleanse Bio Pavimenti Green. Pavimenti e piastrelle impeccabili. Detersivo ecologico liquido per pavimenti e piastrelle con succo di Aloe Vera da agricoltura biologica. Igienizza naturalmente le superfici, eliminando anche lo sporco più ostinato e lasciando l’ambiente delicatamente profumato.

