La gelateria bar Coccobill continua la stagione in autunno e inverno

Non solo con dell'ottimo gelato ma anche aperitivi di qualità con prodotti del territorio vini...formaggi... salumi... Per la colazione e una golosissima merenda vi aspettiamo per fervi gustare brioche e altre delizie in collaborazione con la pasticceria Adriatica Clara Bakery di Termoli.