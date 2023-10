Divertiti col gusto, scegli il ristorante "Il Pirata"

"Il Pirata": divertiti con gusto nel ristorante sul lungomare Nord di Termoli

TERMOLI. Pirati del gusto… o meglio, il gusto del Pirata. È quella proposta irrinunciabile a cui gli appassionati della cucina marinara non possono non aderire, sul lungomare Nord di Termoli “Amerigo Vespucci”, ed eccezionalmente, in questa stagione invernale 2023-2024, vedrà il ristorante aperto tutti i giorni.

Solo lo scorso 4 settembre il post di commiato da un’estate da sballo, ma poco dopo, da metà settembre si è ripartiti alla grande, subito, perché la gastronomia locale non poteva restare in attesa fino alla prossima primavera. Così, i titolari Patrizia Parente e Saverio Fraraccio hanno deciso di proseguire questo fantastico viaggio.

La location è davvero suggestiva, il litorale più noto della città di Termoli, dove in una splendida cornice affacciata sul blu intenso del mare, il ristorante “Il Pirata” vi accoglierà proponendovi piatti classici della cucina locale e tradizionale, ma anche e soprattutto creazioni originali usando ingredienti di qualità.





Al Pirata siete nel posto ideale se cercate i sapori del mare e non solo... Oltre alla magnifica ambientazione e alle prelibatezze del menù, a rendere speciale il Pirata è anche lo staff, che ha fatto della cortesia e della disponibilità, a soddisfare le richieste dei clienti, uno dei suoi obiettivi principali. Per un momento speciale o per un semplice pranzo o cena scegliete quindi il ristorante “Il Pirata”.

«Vi aspettiamo», l’invito ineludibile di Patrizia e Saverio e dello staff piratesco, che vuole così esplorare i confini dei sapori tradizionali e le innovazioni culinarie nella valorizzazione del prodotto ittico locale, quel mare Adriatico che riesce a garantire sapori unici e prelibati, alla base di piatti magistrali, tra questi: un piatto forte è il polipo scottato su crostone di pane, broccoli e burratina. Un’altra proposta che si preannuncia gradevolissima come le fettuccine con gamberi, scampi, crema di funghi il tutto finito con scaglie di tartufo nero e pecorino.

Bastano questi due esempi per invogliarvi a non prendere altri impegni e prenotare il vostro tavolo. Da ricordare gli orari: a pranzo dalle 12 alle 15 e la sera solo su prenotazione, tranne al sabato sera, con in programma da dicembre anche le cene spettacolo, per rendere ancora più divertenti gli incontri col sapore del mare al “Pirata”, divertendosi con gusto, per godere di sensazioni uniche abbinate a un'accoglienza impareggiabile.

