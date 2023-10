Cianciosi BigMat e BigMat Italia insieme: "Costruiamo per lo sport"

TERMOLI. Coinvolgere i bambini nell'attività sportiva non è solo un gesto d'amore verso lo sport ma un impegno sociale per migliorare la nostra società e la nostra cultura sportiva.

Con questo spirito l’azienda BigMat Italia con la collaborazione di Cianciosi BigMat ha accolto la richiesta della scuola calcio Basso Molise Football Academy di partecipare al progetto nazionale "Costruiamo per lo sport".

Cianciosi BigMat da sempre dimostra attenzione al territorio e lavora per la crescita collettiva.

Uno degli elementi che contraddistinguono la mission aziendale è infatti la condivisione della bellezza.

“Cosa c'è di più bello che guardare bambini appassionati correre in modo organizzato dietro un pallone,” afferma Dante Cianciosi. Il patron di Cianciosi BigMat, leader sul nostro territorio per la fornitura di materiali edili, aggiunge: “Il gioco del calcio è un gesto di condivisione sociale che fa crescere e migliora tutti noi, piccoli e grandi, e migliora il futuro, costruendo una grande casa per tutti che è il nostro territorio".

Il progetto "Costruiamo per lo sport" è finalizzato allo sviluppo e alla promozione delle associazioni sportive attraverso la distribuzione di materiale tecnico.

È quindi con grande gioia che in Cianciosi Bigmat si è svolta la consegna delle divise ai bambini della Basso Molise Football Academy. Circa trenta bambini, accompagnati dai genitori, hanno partecipato a questo evento emozionante. Protagonisti di una festa organizzata appositamente per loro, questi giovani talenti hanno ricevuto e indossato le divise che li accompagneranno nelle sfide che da qui a breve affronteranno, con l’inizio delle attività dell’Academy.

Creare rete, elevare la qualità di prodotti e servizi: questa è la mission di Cianciosi BigMat, con l’obiettivo di crescere culturalmente ed economicamente, per creare un futuro brillante per le nuove generazioni.