Emporio della Ferramenta: la chiave del successo dei primi trent'anni di attività

TERMOLI. Da trent’anni rappresenta un punto di riferimento di una zona molto significativa di Termoli, quella che da diverso tempo si va accreditando come una delle realtà più dinamiche della città: ha compiuto ieri 30 anni l’Emporio della Ferramenta, attività commerciale e di servizio di successo che i coniugi Adamo Cappiello e Maria Antonietta D’Onofrio hanno inaugurato il 7 gennaio 1994.

Sei lustri in cui hanno saputo stare al passo coi tempi, con grande cortesia, disponibilità e professionalità, ma soprattutto simpatia umana e capacità di interazione con la clientela.

Provengono dalla zona del Cratere, lui da Santa Croce di Magliano (lei di Colletorto), dov’era presente dal 1977 e lo è tutt’ora un altro punto vendita, la loro esperienza, maturata poi nel corso del tempo anche sulla costa, ha saputo conquistare tutti. Partiti giovanissimi, avevano poco più di 25 anni, hanno scommesso sulla città di Termoli, polarizzando l’attenzione sempre più vasta della comunità, non solo del quartiere, dove comunque ci tengono a essere punto nevralgico per le esigenze dei residenti, a conferma del rapporto che si è instaurato nel tempo.

Quello compiuto 30 anni fa è stata una vera e propria sfida, perché della nostra città non conoscevano molto, ma hanno puntato al futuro, e i risultati gli hanno dato ragione.

Ricordano come gli inizi sono stati difficili, con pochi prodotti, che venivano sostituiti subito, appena venduti, ma era l’inizio della scalata.

Nello store di via Montecarlo si trova proprio tutto, ma soprattutto la consulenza, sì perché il carattere distintivo di Adamo e Maria Antonietta è quello di non finalizzare ogni contatto all’acquisto, ma alla soddisfazione del cliente a 360 gradi, anche ripristinando pezzi che magari si pensava fossero perduto, o indirizzando altre scelte. Così si riesce a fidelizzare una persona che entra nell’attività, così si diventa anche amici e si nutre e concede fiducia.

Sezioni importanti come l’elettrico e l’idraulica, senza dubbio, ma il must viene rappresentato dall’automotive e dalle serrature per appartamenti, di cui sono grandi esperti, avvalendosi di collaboratori dalla comprovata capacità che garantiscono interventi tempestivi di caso di necessità. Un’attività che si fregia anche di una notevole formazione, compiuta da Adamo in giro per l’Italia.

Non a caso il sito dedicato www.soccorsochiaviauto.it è mirato proprio su questo, dove evidenziano in modo particolare come «Per la nostra clientela abbiamo selezionato i migliori prodotti sul mercato».

Da qui, si apre una finestra sul mondo dell’accessibilità in sicurezza, per i proprietari di veicoli e di case, perché oggi è il primo requisito di una vita tranquilla, loro intervengono anche in caso di tentati furti, che mettono fuori gioco e danneggiano le serrature dei beni immobili e di quelli mobili registrati.

Garantita un’amplissima fornitura, diremmo di copertura completa su quanto c’è sul mercato, per chiavi, blocchetti, telecomandi per auto, cilindri e lucchetti di ogni tipo; guardando a ogni innovazione.

La scelta logistica nel tempo li ha premiati, perché attorno a loro, in questi 30 anni, è crescita davvero un’altra città e recarsi all’Emporio della Ferramenta è davvero comodo e facile, basti pensare ai parcheggi presenti tutt’intorno.

Hanno padronanza di ogni tipo di materiale, di ogni meccanismo, perché appartiene alla loro filosofia, alla loro passione, alla base di tutto. Pronti dalla piccola manutenzione e fino a clienti con esigenze molto particolari.

Un aneddoto racconta proprio l’attaccamento al territorio. L’ultima vera vacanza la fecero in procinto di aprire a Termoli, per poi dedicarvisi anima e corpo e non pesa essere a disposizione della gente, tutt’altro. Lo abbiamo verificato noi stessi, nel dialogo cortese alla base di questo articolo, attraverso cui ringraziano tutti, ma davvero tutti. Perché nonostante fossimo in un orario non di apertura al pubblico, proprio per non intralciare la clientela, telefonate continue di persone che palesavano richieste da avanzare ne sono avvenute molte e sempre con risposta ricevuta di grande gentilezza. Insomma, nel rapporto umano si vince sempre.

Proprio il rapporto coi collaboratori e il cliente finale è un gioco di squadra che funziona. Ma a chi si rivolge?

«Chi resta fuori e deve rientrare a casa. Chi si rompe la serratura? Chi ha lasciato le chiavi dentro? Chiamano e noi attraverso anche questi nostri validi collaboratori riusciamo a risolvere le emergenze».

La maggior parte delle attività di autoriparazione ha consolidato questo rapporto con Adamo e Maria Antonietta. Altro aspetto importante, codici e chiavi delle casseforti, per chi se ne dimentica.

«Possiamo consigliare quanto di meglio c'è oggi sul mercato per poter offrire una garanzia a 360 gradi per quanto riguarda la duplicazione».

Interessante il filtro sulla tessera di proprietà, che permette di non duplicare le chiavi all’infinito. Tracciabilità che soprattutto per studi professionali e ambienti particolari è un elemento di grande serenità.

«Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni, non senza sacrifici, con forza e determinazione, per degli obiettivi raggiunti e serietà, perché senza serietà non si va da nessuna parte. Quindi ad oggi tirando le somme siamo soddisfatti di quello che abbiamo realizzato, ringraziamo la nostra utenza perché ci continua a dare fiducia. Noi non faremo nulla siamo i nostri due validi collaboratori che comunque anche la notte aiutano e ci aiutano a risolvere gran parte dei problemi.

Andremo avanti sulla nostra strada, cercando di risolvere ogni piccolo problema, seguendo quella tecnologia che si evolve, sempre più complessa, al passo coi tempi, perché siamo continuamente alla ricerca di nuovi stimoli per andare avanti. Il bello di questo nostro lavoro risiede proprio nel fatto che quando hai acquisito competenza in un campo, c'è pronto un traguardo nuovo, qualcos'altro che ti mette in gioco».

Le emergenze vengono gestite in tempi rapidi, con sopralluoghi e poi di concerto col cliente, sempre attraverso i collaboratori, si decide come intervenire. Una capacità che riesce anche a stemperare le tensioni di coloro che si trovano in condizioni di difficoltà, perché la conoscenza alla base di ogni soluzione viene poi offerta anche col sorriso. Lo dimostrano gli innumerevoli clienti provenienti dall’hinterland, non solo dalla città, e anche da fuori regione, addirittura.

Buon compleanno all’Emporio della Ferramenta, i primi 30 anni sono un trampolino di lancio verso nuovi e importanti traguardi.

Galleria fotografica