Inaugurato il salone Adielle Parrucchieri della giovanissima Hair Stylist Annalisa Di Lullo

URURI. Sabato scorso, 3 febbraio, a Ururi è stato inaugurato il salone Adielle Parrucchieri della giovanissima Hair Stylist Annalisa Di Lullo. Spinta da una incredibile passione per il mondo beauty e da una grande preparazione che è iniziata nella scuola per parrucchieri e continuata nei saloni e nei gruppi di lavoro nonché nei corsi di formazione della Beauty e Marketing, Annalisa ha deciso di aprire il salone nel proprio paese a cui è molto legata.

Adielle Parrucchieri si presenta in grande stile ai futuri clienti grazie alla scelta di un arredo bello ma anche molto pratico e confortevole che presenta una vera zona relax per il cliente che potrà contare anche su prodotti naturali che mirano al benessere della persona. Annalisa ha scelto infatti di collaborare con Antonio Mustillo e Inco Professional selezionando cosmetici naturali senza siliconi e Ppd e già il 15 febbraio organizzerà una giornata dedicata al controllo di cute e capelli per migliorare il benessere della persona. Adielle Parrucchieri ha tutte le carte in regola per diventare un importante punto di riferimento per benessere e bellezza in basso Molise.

