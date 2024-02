Servizio Civile: candidati al bando 2023-2024 con InFormare

L’Associazione InFormare propone 11 progetti, con 80 posti disponibili, in tutti gli ambiti. Potrai fare servizio civile universale in Italia e all’estero e scegliere il progetto che più ti piace e più si adatta ai tuoi desideri. Ricorda: si può fare domanda fino al 15 febbraio 2024 alle ore 14.00. CONSULTA I PROGETTI

Servizio Civile: candidati al bando 2023-2024 con InFormare

L’Associazione InFormare propone 11 progetti, con 80 posti disponibili, in tutti gli ambiti. Potrai fare servizio civile universale in Italia e all’estero e scegliere il progetto che più ti piace e più si adatta ai tuoi desideri. Ricorda: si può fare domanda fino al 15 febbraio 2024 alle ore 14.00.

CONSULTA I PROGETTI

Bando per la selezione di n. 76 operatori volontari da impiegare in otto progetti di Servizio Civile Universale in Italia

L’Associazione InFormare, quale Ente coprogrammante di un Programma di intervento di Servizio Civile Universale “PROGETTIAMO SOCIALE” con l’Ente Titolare Provincia di Foggia (SUOOO41) ed Ente Titolare di un Programma di intervento di Servizio Civile Universale “UN LAVORO DIGNITOSO PER I GIOVANI” ammessi a finanziamento con decreto del Capo del Dipartimento n. 1.233 del 22 dicembre 2023, indice la selezione di 76 operatori volontari che hanno compiuto 18 anni e non hanno superato i 28 (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda (ossia alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024), da impiegare per 12 mesi nei seguenti dieci progetti di Servizio Civile Universale:

1. “Accoglienza ed integrazione”

Ente: Associazione InFormare - Sede attuativa: Sportello Immigrati - Comune di Guglionesi - n. 4 operatori volontari;

2. “Sorrisissimi in ospedale”

Ente: Associazione InFormare - Sede attuativa: Reparto Pediatria Ospedale - Comune di Termoli - n. 4 operatori volontari;

3. “L’azzardo non è un gioco”

Ente: Associazione InFormare - Sede attuativa: Associazione Konsumer Italia Molise - Comune di Termoli - n. 4 operatori volontari;

4. “SOS Anziani”

Ente: Comune di San Felice del Molise - Sede attuativa: Comune di San Felice del Molise - n. 4 operatori volontari;

5. “Bene-Kit”

Ente di accoglienza: Associazione Amma

Sedi attuative: Comune di Termoli 1 - n. 4 operatori volontari; Comune di Termoli 2 - n. 4 operatori volontari; Comune di Campobasso CB4 - n. 4 operatori volontari; Comune di Campobasso CB5 - n. 4 operatori volontari; Comune di Petacciato 1 - n. 2 operatori volontari; Comune di Mirabello Sannitico 1 - n. 2 operatori volontari; Comune di Campomarino CPM1 - n. 2 operatori volontari; Comune di Riccia - n. 4 operatori volontari;

6. “Sensi-Attivi”

Ente di accoglienza: Cooperativa Progetto & Ricerca - Sedi attuative: comune di Campobasso - n. 4 operatori volontari; comune di Oratino - n. 4 operatori volontari;

7. “Centro Special Guest”

Ente di accoglienza: Cooperativa Progetto & Ricerca – Sede attuativa: comune di Campobasso - n. 4 operatori volontari;

8. “Ludicamente insieme”

Ente di accoglienza: Associazione Valori in Corso APS - Sede attuativa: comune di Campobasso - n. 4 operatori volontari;

9. “Centro Koll-Young”

Ente di accoglienza: Associazione Arturo Giovannitti - Sedi attuative: Comune di Ferrazzano - n. 4 operatori volontari; Comune di San Martino in Pensilis - n. 4 operatori volontari; Comune di Carovilli - n. 2 operatori volontari;

10. Comunità per giovani”

Ente di accoglienza: Circolo MCL – Un Paese per giovani - Sede attuativa: Comune di Termoli - n. 4 operatori volontari

Ente di accoglienza: OdV Ippocrates Sede attuativa: Comune di Boiano - n. 4 operatori volontari.

Bando per la selezione di n. 4 operatori volontari da impiegare in un progetto di Servizio Civile Universale all’estero

L’Associazione InFormare, quale Ente Titolare di un Programma di intervento di Servizio Civile Universale “Ponti di solidarietà” ammesso a finanziamento con decreto del Capo del Dipartimento n. 1.233 del 22 dicembre 2023, indice la selezione di 4 operatori volontari che hanno compiuto 18 anni e non hanno superato i 28 (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda (ossia alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024), da impiegare per 12 mesi nel seguente progetto di Servizio Civile Universale all’estero:

1. “Arbereshe …. nel sangue”

Ente: Associazione InFormare - Sede attuativa: Via Po n. 63- Guglionesi – Ente ospitante: "Organizata Shqiptare e Dhuruesve Vullnetare te” – Gjakut” Sede estero "Perlat Rexhepi nd. 10 hyrja 14 njesia Administrative nr. 5 Tirana – Albania - n. 4 operatori volontari;

Per ulteriori informazioni

Sito Internet: www.assinformare.org Indirizzo di posta elettronica: info@assinformare.org

Sede dello Sportello Immigrati in Via Iseo n. 16 Guglionesi.: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - tel. 0875 680560.

Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

È attivo il seguente numero di cellulare 338.8581337 per avere informazioni dettagliate sui posti liberi e sulle modalità di iscrizione.