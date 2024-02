Con Antonio Lamolle "in testa la qualità", scopri ambienti e servizi nel nuovo salone

TERMOLI. Quindici anni di esperienza, formazione, innovazione nel campo dell’hair styling; cinque anni di attività nel salone a Termoli, con l’asticella della qualità sempre più alta: è il moto perpetuo di Antonio Lamolle, hair stylist che ha inaugurato ieri a Termoli, in via De Gasperi, il suo nuovo “regno”, ove accogliere a corte i clienti alla corte di una indiscussa professionalità e col proprio “taglio”, in tutti i sensi.

Una location che rappresenterà un luogo di creazione della bellezza e della unicità, sia per donne che per uomini, arredato nei minimi particolari, curato in ogni dettaglio, dalla mano unica dell’interior design Simona Vitale, ennesima impresa avviata con un grande entusiasmo, come denotano le immagini catturate proprio durante l’evento inaugurale di ieri sera, una serata a inviti speciale che ha caratterizzato una start-up rilevante nella storytelling di un professionista del settore che vuole offrire un valore aggiunto a chiunque voglia varcarne la soglia, perché il salone di Antonio Lamolle e dello staff composto da otto ragazzi motivati e capaci.

Non a caso, il motto di Antonio Lamolle hair concept è “in testa la qualità” e questa locuzione sottintende tanti aspetti, a buon intenditor…

Dinamismo particolare e poliedrico che si evidenzia anche nella unicità degli orari di apertura, dove il “movimento” è generato dalla voglia continua di stupire di ricerca delle nuove tendenze, che Antonio e i suoi ragazzi riescono a “modellare” con un tocco personale assoluto.

Un marchio di fabbrica impresso anche nella comunicazione propria del colorato e iconico sito di Antonio Lamolle, che recita senza nascondersi: “Voglio dare forma e colore alla vita di ogni donna”. La nostra più grande soddisfazione è generare sorrisi. È dal carattere di ogni donna che nasce l’ispirazione per un nuovo stile! Ogni servizio effettuato parte dallo studio del volto e delle sue caratteristiche in modo da esaltarne ogni lineamento. Il nostro lavoro non segue solo le “tendenze”, ma crea stile. A livello di servizi, invece lasceremo tutto quello che è il nostro».

Un messaggio nitido, chiaro, che raggiunge l’essenza di una mission che dopo una formazione coltivata nella capitale italiana della moda, Milano, viene trasferita a Termoli.

Col nuovo salone di via De Gasperi, trasloco di appena venti metri, perché è giusto conservare e custodire i punti di riferimento, è stato creato un ambiente più nuovo e confortevole, puntando molto sul design e rinnovando arredi e servizi, proprio grazie al progetto certosino e vincente di Simona, ma lasciando intonsa la filosofia dei servizi.

Il sorriso con cui l’inaugurazione è stata vissuta non è un sollievo solo per il traguardo raggiunto, ma la consapevolezza di iniziare una nuova sfida col piede giusto.

Tra le novità che vengono portate ora in dote, ci sono l'area spa privé e una garden zone, che lo rendono un salone esclusivo per la zona! Inoltre, è stata ricavata una zona per l’uomo, con trattamenti che prima non erano offerti.

Il loro punto di forza è rappresentato senza ombra di dubbio dall’alta professionalità e da una formazione progressiva, sempre “sul pezzo”, anche perché l’elemento che più di ogni altro lo caratterizza è la creazione, che si basa su forme tecniche, ma che viene ideata proprio qui, nel salone di Antonio Lamolle, compresa una tecnica di colorazione personalizzata, il plumage.

La garanzia di questa filiera della qualità è la provenienza dello staff dalle più grandi accademie italiane e internazionali e la formazione rappresenta l’ulteriore tassello che compone un mosaico in divenire, anche su questo aspetto ci saranno novità e non di poco conto, ma sempre tenendo al centro l’aspetto dell’accoglienza e della “bellezza” da donare ai clienti.

Da sottolineare in modo particolare i servizi di consulenza personalizzati che vengono promossi, con specifico riferimento al settore del wedding, perché l’acconciatura e l’immagine di una persona nel giorno più importante della propria vita merita la massima espressione e qui trova terreno fertilissimo.

Oltretutto, con una concettualità di ogni esigenza da soddisfare a portata di mano, ci sono le linee di prodotto esclusive, di cui Antonio Lamolle è testimonial e rivenditore.

In particolare, la linea di prodotti My Senza, linea di prodotti studiata appositamente per l’esigenza dei clienti ricercata e realizzata con minuziosità e la linea di colorazione bio My Color che colora e rispetta la cute nutrendo il capello un vero trattamento S.p.A. per cute e capelli.

Un “regalo” per sé stessi o per gli altri, sia nei trattamenti che negli stessi prodotti, si può attivare con le gift card e con gli abbonamenti, con una visione dell’interagire sempre mai statica, perché è il vortice della passione che provoca la soddisfazione. Così, come quello che viene garantito proprio dall’accoglienza, dove una reception mette a proprio agio chi entra nel salone, dove occorre tuttavia sempre fissare un appuntamento, con ogni tipo di confort, poltrone con massaggi, ad esempio e un vero e proprio unicum, il sistema di ricircolo di aria, che crea benessere alle persone.

La nuova location permette di avere accesso a un’area Spa propria e la cura maniacale degli ambienti si “respira” in ogni angolo.

Un consiglio, fate attenzione alle promozioni che vengono lanciate durante l’anno, insomma, “Stay Tuned”, sempre con Antonio Lamolle.

Un “mondo” sempre in evoluzione, con la continua ricerca di talenti e perché no, anche da questa inaugurazione e dal suo lancio potrebbero nascere storie professionali interessanti e intriganti, come quella di Antonio Lamolle, che così presente il suo staff: «Questo salone è il risultato di una passione che mi caratterizza da sempre, mi piace definire questo spazio un laboratorio della creatività nel rispetto delle esigenze dei clienti. Credo nella mia squadra», dove trovano posto Nicole, Simona, Sara, Rosy, Federica, Laura e l’art director Francesco.

“Voglio dare forma e colore alla vita di ogni donna”, uno dei concetti brandizzati da Antonio Lamolle, che offre il proprio talento su piega, taglio, colore, erbe tintorie, keratina, my extension, il rinomato plumage e altro ancora.

Un suggerimento? Non indugiate, alla qualità non si rinuncia e stare bene con sé stesso è il primo passo verso la felicità, Antonio e il suo staff vi aspettano nel nuovo salone in via De Gasperi!

Galleria fotografica