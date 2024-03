Pasqua e Pasquetta da trascorrere in relax nell'accogliente lido "La Lampara"

TERMOLI. Molto più di uno stabilimento balneare. Il lido "La Lampara", storico presidio di accoglienza turistica nel cuore del lungomare Nord di Termoli offre ampi servizi, come pizzeria, ristorante, bar e tabacchi, oltre ovviamente a quello “spiaggia”.

Una Pasqua marzolina, quella che capita quest’anno e allora il titolare, Domenico Venditti, che degli operatori balneari è anche il presidente del Sib-Confcommercio Molise, ha approfittato per preparare già tutto, aprendo il lido nel weekend delle Palme, sabato e domenica scorsi, primi ombrelloni a dimora del litorale Nord, ma l’occhio è chiaramente al prossimo weekend lunghissimo, che vivrà della Pasqua e di Pasquetta i momenti clou.

Da qui l’idea di offrire un pranzo a menù fisso, con un costo di 50 euro, sia domenica 31 marzo che il lunedì dell’Angelo, primo aprile.

Un menù che propone prosecco di benvenuto: frutti di mare dell'Adriatico con tris di antipasti, primo scrigni di burrata con ragù di scampi, secondo polipo alla griglia con patate al forno e assaggio di frittura di calamari; quindi, dessert con sorbetto al limone, colomba e panna cotta. Funzionale la proposta del menù bimbi, antipasto prosciutto e mozzarella, fusilli al pomodoro, cotoletta e patatine, colomba, più bevande, a 25 euro. Su questa offerta occorre prenotare, chiaramente, e le informazioni sono reperibili al recapito: 347.8355844.

Primavera balneare, quella 2024, dove nei fine settimana il ristorante-pizzeria sarà sempre a disposizione di chiunque vorrà trascorrere ore liete tra spiaggia e lungomare.

Attivo, invece, il servizio bar, con una progressiva estensione delle possibilità di usufruire della terrazza, dai ponti di fine aprile, fino al chiosco bar. Ormai ci si getta a capofitto nel periodo turisticamente più appetibile, così come dal 25 aprile ci sarà anche l’apertura ufficiale della stagione balneare, attrezzati con campi da beach volley, noleggio pattini e con l’opzione di seguire corsi di Sup e Windsurf con Federico Palombo, istruttore federale “Csen”; a cui abbinare pacchetti legati a una ricettività in rete dello stesso gruppo imprenditoriale.

Da fine maggio, inoltre, ristorante-pizzeria saranno aperti anche a cena, occasione di vivere il lungomare Nord by night. Da non trascurare gli ampi spazi giochi per i bambini, che connotano un lido a misura di famiglia, capace di accogliere anche feste di compleanno ed eventi particolari, con la possibilità di ammirare lo skyline unico che offre la costa termolese.

La cucina “alla carta” dei weekend primaverili offre piatti più tradizionali di pesce accanto a ricette più innovative, tutte da scoprire e gustare, ma non mancano proposte di carne, per accontentare tutti i palati: antipasti, primi e secondi, con l’occasione del menù fisso di Pasqua e Pasquetta da cogliere al volo per saggiarne la qualità, per poi spaziare nel corso della stessa stagione. Cantina coi vini e prodotti tipici sono scelti accuratamente privilegiando prodotti tipici del territorio sia molisano che del vicino Abruzzo.

Un posto tutto da vivere, il “Lido La Lampara”, dove non manca davvero nulla. Una cucina e una terrazza vista mare, strizzando l’occhiolino a pause pranzo infrasettimanali a partire dal mese di maggio. Insomma, work in progresso verso relax, benessere e divertimento, a partire dal weekend di Pasqua e alla Pasquetta.

Galleria fotografica