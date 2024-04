Free Style, da 20 anni i tagli di Sandro e Pasquale fanno tendenza in via Montecarlo

TERMOLI. Una Pasquetta molto particolare, che cade il primo aprile, ma qui non è uno scherzo, non ci sono pesci d’aprile che tengano. Oggi si celebra uno splendido sodalizio professionale, quello che da venti anni vede insieme, in società, Pasquale Tanferna e Sandro D’Ippolito, e da 40 quasi percorrere le stesse strade professionali.

Un percorso “Free Style” acconciature da uomo, potremmo dire, come la nota attività da parrucchieri di via Montecarlo, al civico 48.

In un mestiere sempre all’avanguardia, che insegue e a volte precorre le tendenze, sono sempre riusciti a stare al passo coi tempi e le mode, andando sempre incontro alle esigenze dei clienti, soprattutto dei giovani che ancora oggi fanno la fila per farsi il taglio più attuale.

Un omaggio che oggi, nel ventennale di “Free Style”, viene realizzato da un gruppo di amici affiatato ai due stakanovisti di forbici e pettini.

Pasquale inizia a raccontare i primi 20 anni di società: “In questi 20 anni tra me e Sandro si è consolidata una vera storia di amicizia e per questo il sodalizio lavorativo è sempre filato liscio come l’olio, senza far emergere mai alcun problema. Perché è bene ricordare che sì, la società è stata sancita il 1° aprile 2004 , ma noi collaboravamo nell’arte di fare i barbieri già da prima, andando a contarli tutti gli anni di lavoro assieme siamo a quota 37 e una convivenza simile va avanti solo se si è sintonizzati sulla stessa frequenza d’onde.

Sandro è dello stesso parere: “Confermo quanto detto da Pasquale, noi ci compensiamo, come puoi vedere adesso diamo la possibilità anche di formarsi sul lavoro a molti giovani apprendisti, che si dividono tra scuola e salone, noi siamo molto contenti di questo, vedi quanto sono bravi”.

Ragazzi che ci sanno fare con gli attrezzi del mestiere e ci colpisce una ragazza che maneggia rasoi e forbici quasi come una veterana…. Sottolinea Sandro: “Lei è una barber, si chiama Billy ed è molto brava a fare barba, shampoo e tagli di capelli, ma anche tutti gli altri sono bravi noi facciamo da supervisori, vi possiamo garantire che ci fanno fare bella figura”.

Gli altri ragazzi, oltre a Billy, sono Simone, Pietro e Nicolas.

Il nome del salone è “Free Style”, e non è un caso, lo stile libero in questo mestiere, soprattutto oggi, tra i giovani di stili se ne seguono diversi.

Pasquale illustra come si riesce a intercettare l’esigenza di chi siede sulla poltrona: “Stare al passo con i cambiamenti continui è impegnativo, ma noi grazie all’esperienza accumulata tra me e Sandro possiamo affermare che appena un ragazzo ci mostra una foto o un video su come vogliono il taglio, non ci scomponiamo affatto, così verrà realizzato, nessuno, fino a oggi, tra i nostri clienti si è mai lamentato, anzi escono entusiasti e soddisfatti. Anche grazie al web e ai social riusciamo a ‘stare sempre sul pezzo’, abbiamo anche un sistema di prenotazioni con l’utilizzo di una App. Dobbiamo dire che la tecnologia ci viene in aiuto”.

A questo punto chiediamo ma con l’intelligenza artificiale corriamo anche il rischio di tagliare i capelli a distanza?

Sandro e Pasquale sorridono di gusto: “Non crediamo proprio che ciò possa avvenire, almeno non nell’immediato futuro, Intelligenza artificiale a parte, noi pensiamo che la mano dell’uomo con forbice, rasoio e pettine oggi ancora non potrà essere sostituita così facilmente, la tecnologia ci facilita ma non ci sostituisce”.

Non ci sono difficoltà insormontabili per la premiata ditta di “Free Style”.

«Questa parola non ci appartiene, noi ci adeguiamo a qualsiasi taglio, oggi i ragazzi ci chiedono le sfumature diciamo a pelle, una volta questo tipo di sfumatura si chiamava all’Umberto, adesso sono tornate di moda, solo che sono più elaborate”.

Un altro aspetto da rimarcare nel tandem storicamente saldo tra Sandro e Pasquale è il sostegno delle rispettive famiglie.

«Non ci fanno pesare affatto gli orari, anzi loro sono il nostro stimolo a proseguire nel cammino professionale con entusiasmo».

Pasquale e Luciana coi figli Michele, Angelo, Mattia e Simone; Sandro e Giovanna coi figli Federica, Gianluca e Davide.

Free Style, ma radicato in via Montecarlo, parafrasando nome e luogo di ubicazione, perché pur muovendosi tra più siti, l’attività dei coiffeur non ha mai abbandonato questa via, punto di riferimento soprattutto per i più giovani e noi formuliamo ai due soci-amici buon ventesimo anniversario e se questo è stato possibile è grazie a un gruppo di amici fedelissimi con in testa Pasquale Di Vito.

