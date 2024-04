“Sorseggia la storia, assapora il presente”: Fratino Cantine in cammino verso nuovi traguardi

La presentazione di Fratino Cantine

TERMOLI. Dieci ettari di vigneto alla periferia Sud di Termoli per produrre vino di qualità, radicati sul territorio dal lontano 1937.

Alza l’asticella l’azienda “Fratino Cantine”, che coniando lo slogan “Sorseggia la storia, assapora il presente”, propone tre nuove etichette della linea Osco, un rosso, un bianco e un rosato, ciascuno dei quali “battezzati” con nomi iconici della termolesità, brand unici per vini che lo sono altrettanto.





Il vernissage è avvenuto ieri sera, al porto turistico di Termoli, dove una degustazione-evento ha permesso ai più di scoprire il gusto del trittico di proposte, in un percorso eno-sensoriale arricchito dalle delucidazioni dell’enologo Vittorio Festa, che in piena sintonia col suo cognome si è mostrato entusiasta della rinnovata avventura della famiglia Fratino e del Molise in generale, che a suo dire vanta un primato per qualità di prodotti e dimensione della regione, tanto da invocarne il ritorno al “gemello” Abruzzo.





Un parterre composto da sommelier, ristoratori, esponenti delle istituzioni, come il senatore Costanzo Della Porta, l’assessore all’Urbanistica Nico Balice e il consigliere comunale Enrico Miele.

Assieme a Massimiliano e Benedetta Fratino, terza e quarta generazione a guidare le “Cantine”, la presentazione è avvenuta assieme a Sebastiano Di Pardo, che ha curato la scelta delle etichette e dei “brand” da associare ai vini, tuffandosi nella storia della nostra città, per marcarne il senso di appartenenza e per questo ha voluto abbinare al rosso Montepulciano “Montecastìlle” (il punto più alto del Borgo Vecchio, ma anche l’unico punto da cui poter scrutare la meraviglia dei due mari di Termoli); al bianco Trebbiano “Rejecèlle” (il vicolo più stretto d’Italia) e al rosato Montepulciano “Ternòle” (il cuore di Termoli, la zona più antica della città).

Un percorso che attraversa così memoria e identità, in un excursus dialettale che bene si attaglia alla missione della Fratino cantine, fondata da Antonio Fratino.

La serata si è aperta in un clima cordiale e informale, coi vini in bella mostra, scenografia curata nel minimo dettaglio e l’endorsement-saluto di Balice e Della Porta, più in veste di sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, che senatore, stavolta, poiché la famiglia Fratino risiede nel comune alle porte di Termoli, non a caso ne ha sottolineato il coraggio di Massimiliano a lasciare un porto sicuro quale il suo precedente lavoro, per assumere dal 2023 la guida dell’azienda vinicola, stimolandolo a realizzare una bottiglia con richiami sangiacomesi, ma su questo versante non c’è campanilismo, solo valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità, come ha rilanciato proprio Balice, che si è complimentato coi titolari, capaci di rilanciare l’attività in un momento difficile del settore, ricordando anche lo sforzo messo in campo a livello regionale e nazionale per venire incontro alle esigenze di produttori che hanno guadato mesi complicati a causa della peronospora.

L’illustrazione di questo cammino intrapreso è partita con la proiezione di un video che ha racchiuso storia e obiettivi del nuovo corso, per poi lasciare spazio agli interventi, con la conduzione di Benedetta, Di Pardo ha spiegato la ratio dei tre nomi, i più importanti nell’iconografia della città, Festa, invece, ha decantato le virtù dei tre vini, poi accompagnando i presenti alla degustazione, risultata assai gradita, associata a finger food.

Il saluto finale di Massimiliano Fratino, fuori programma, ha concluso la parte oratoria, dischiudendo il momento più conviviale, dove le sensazioni e i saluti si sono fusi in un sentito in bocca al lupo per questa “scommessa” che crea valore aggiunto per tutti, in un viaggio tra sapori e profumi.

L’azienda

Si tratta della prima e unica cantina nel territorio termolese, dove l’innovazione si intreccia con la storia di una famiglia, che ha iniziato il proprio viaggio enologico nel lontano 1937 con il fondatore Antonio Fratino.

Fondata sull'ardente passione per il mondo vitivinicolo e la cultura locale, Cantine Fratino si distingue per il suo legame con il territorio, ogni vigneto racconta una storia guardando al futuro.

"Ogni grappolo d'uva racconta una storia, una storia che parla di radici profonde e di un impegno instancabile", uno dei motti dell’azienda, che così si presenta: “Con orgoglio, condividiamo la nostra storia, la storia di una cantina che, affacciandosi sul mare del Molise, crea vini che sono un inno alla bellezza e alla passione. Siamo fieri di portare il Mare del Molise nelle vostre coppe, offrendovi non solo un vino, ma un'esperienza che racchiude la magia di un territorio unico. Con il suono delle onde che risuona tra le vigne, vi invitiamo a scoprire la bellezza e la passione che caratterizzano i nostri vini, testimoni autentici della nostra cantina vicina al mare nel cuore del Molise.

Benvenuti nel cuore della nostra storia enologica, un viaggio che affonda le radici nel territorio di Termoli fin dal lontano 1937. Qui, la nostra famiglia ha intrapreso un'avventura unica, trasformando le nostre terre in un'autentica oasi enologica che ha attraversato tre generazioni e custodendo gelosamente le tradizioni vitivinicole del territorio termolese.

Da allora, per tre generazioni, la nostra famiglia ha preservato con l’orgoglio l’arte della viticultura, trasmettendo il sapere e l’amore per il territorio. La nostra passione per l'arte della viticoltura e la dedizione alle tradizioni tramandate sono evidenti in ogni fase del nostro processo produttivo. Ogni vigneto racconta una storia, ogni vite piantata è un legame con il passato e un investimento nel futuro.

Un elemento distintivo che rende unici i nostri prodotti è l'uso del dialetto termolese nelle etichette. Ogni bottiglia racconta la sua storia attraverso il linguaggio delle nostre radici, valorizzando la nostra piccola realtà e l'autenticità del territorio.

Le nostre cantine sono un incrocio tra storia e innovazione, dove la modernità si fonde con le tecniche tradizionali, e ogni bottiglia che produciamo è un tributo all'autenticità del territorio di Termoli. La nostra, è una storia di passione che si rinnova ad ogni vendemmia e ad ogni annata. Benvenuti nel mondo dei sapori, degli aromi e delle emozioni che solo il nostro vino può offrire”.

