"Termoli Nostra", una vetrina dinamica di servizio alle attività e al territorio

TERMOLI. La stagione turistica promette bene, anzi benissimo. La Pasqua di fine marzo ha accorciato i tempi di attesa verso la parte dell'anno dedicata all'accoglienza sulla costa termolese e all'orizzonte, come nelle albe più suggestive, si staglia una novità che ha nelle potenzialità qualcosa di unico. Merito di Salvatore Mastrangelo, un intraprendente studente universitario 22enne di ingegneria industriale, e già nel mondo del lavoro, con la passione del web e di tutto quello che concerne il mondo digitale, che vuole catturare l'essenza di "Termoli Nostra".

Sì, perché il suo progetto mira proprio a comporre un portfolio di servizio-vetrina con all'interno tutte le attività che si rivolgono al pubblico della città adriatica, nessuna esclusa. Un programma davvero ambizioso, ma che vive proprio dell'entusiasmo di chi è destinato a coinvolgere coloro che lo avranno sulla propria strada. Per questo, "Termoli Nostra" avrà le credenziali del patrocinio gratuito dell'amministrazione comunale, sito web che come uno scrigno avrà al suo interno valorizzati tutti i servizi rivolti al cittadino e al turista.

«Termoli Nostra nasce con l'idea di offrire una ricognizione di tutte le attività del territorio, racchiuse in un ventaglio espandibile quanto più ampio possibile. Il nostro obiettivo è quello di concedere la possibilità e la visibilità anche a coloro che non possono godere di posizioni centrali nella loro ubicazione, perché se il territorio vive, vive in ogni sua parte e ciascuno è una cellula pulsante dell'economia locale. Così lo intendiamo "Termoli Nostra". Un concetto massimo di fruibilità che l'utente, sia esso residente oppure ospite, potrà sfruttare per avere a portata di mouse o di smartphone la panoramica generale di tutto ciò che può trovare a Termoli, attraverso ricerche mirate e molto veloci. Proveniamo da un periodo piuttosto duro, per questo "Termoli Nostra" vuole rappresentare quella opportunità di visibilità e di rilancio, aumentandone la notorietà e contribuendo a estendere la platea di clientela potenziale. Anche, magari, offerte mirate che possano nascere nel solco di questa sinergia.

Ma il concetto di servizio all'utenza è molto ampio, perché vuole dispensare informazioni di carattere generale, storico, culturale, sportivo, invogliando a vivere la città in ogni sua componente, così da consentirne una valorizzazione piena. Proporremo sezioni fotografiche e video attraverso cui anche gli angoli più nascosti della città torneranno alla luce, con lo stesso spirito con cui intendiamo supportare le attività». "Termoli Nostra" offrirà un periodo prova gratuito, di sei mesi, per chi si iscriverà entro il primo giugno e che andrà fino al primo dicembre. Un'occasione per testare concretamente finalità e risultati. Un'ottima chance per mettere a frutto la "vetrina" che Salvatore Mastrangelo vuole allestire per comunità perennemente connesse. Insomma, non ci sono ragioni per non farsi avanti e contattarlo, fatelo, questi i suoi riferimenti: termolinostra@gmail.com e recapito telefonico 388.7242313. WhatsApp: https://wa.me/message/2OMT5MUOF6SNM1 e Instagram: salvatore_m.

Profilo Instagram di Termoli Nostra: https://www.instagram.com/termoli_nostra/?hl=it

Potrà dischiudersi così un mondo a colori fatto di opportunità raggiungere un numero sempre maggiore di utenti, cittadini e residenti, una città a portata di mano, disegnata nelle traiettorie di un ragazzo che scommette su Termoli, basterebbe questo per dargli fiducia. I Millennials alla riscossa anche nel basso Molise.