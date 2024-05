“Per la bontà basta la Natura”, la mission di Orto d'Autore protagonista al Cibus

URURI-PARMA. “Per la bontà basta la Natura”, è questo uno dei messaggi distintivi dell’azienda molisana “Orto d’Autore”, che nasce nel cuore del basso Molise, a Ururi. Realizzano prodotti di altissima qualità prendendosi cura delle materie prime e, soprattutto, dei consumatori. Vera e propria Mission quella di garantire la bontà e, più di ogni altra cosa, assicurare dei prodotti genuini, non utilizzando aromi e conservanti. Non ci sono segreti o tecniche industriali, adottando processi semplici e usando solo il top della frutta e della verdura raccolto nei campi.

Oltre alla grandissima specializzazione nel campo del pomodoro, Orto d’Autore, grazie ad importanti investimenti in ambito agricolo e produttivo, è riuscita a dar vita a nuove colture nel campo dei legumi. Ma non solo, infatti, ad oggi, l’azienda vanta anche una moltitudine di frutteti con i quali, da diversi anni, ormai, realizza i migliori preparati di frutta presenti sul mercato.

Orto d’Autore, realtà ormai consolidata da alcuni decenni, a conduzione familiare, produce passate di pomodoro, sughi, pesti, legumi e preparati di frutta, è presente anche quest’anno al Cibus, Salone Internazionale dell’alimentazione, la più importante fiera dedicata all’agroalimentare italiano e appuntamento imperdibile per tutta la community.

A Cibus, istituzioni, associazioni di categoria, aziende e professionisti dell’agroalimentare Made in Italy si incontrano per delineare insieme le future strategie del settore food. Il Salone rappresenta un’enorme opportunità per instaurare e sviluppare relazioni commerciali a livello internazionale, ma anche per aggiornarsi sulle innovazioni del comparto e progettare il futuro del proprio business.

In questo contesto spicca Orto d’Autore, l’azienda che ha saputo forgiare un motto “I sapori veri di una volta”, suffragato dal lavoro quotidiano e dalla cura con cui si realizzano prodotti di grande qualità, ma ora la sfida, alzando l’asticella è ancora più importante e riguarda la filosofia aziendale. La vetrina del Cibus è davvero rilevante, ospita le eccellenze enogastronomiche, in questa 22^ edizione, all’insegna del Made in Italy. Tantissimi espositori, oltre 3.000 brand, migliaia di buyer della grande distribuzione italiana e internazionale provenienti da mercati come Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito e Medio Oriente. A loro si rivolge Orto d’Autore, che sceglie una delle fiere internazionali del food più acclamate al mondo, per distinguersi attraverso la propria straordinaria presenza. Oltre a presentare la vasta gamma dei propri prodotti, l’azienda ha introdotto il proprio impegno futuro incentrato sulla sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale.

Il legame che ha sempre unito la famiglia di Orto d’Autore alla terra e alla natura ci ha spinti a sposare l’importantissima causa della sostenibilità ambientale. Come è giusto che sia, la nostra produzione è favorita da un modernissimo impianto fotovoltaico

A partecipare alla fiera, anche i numerosi agenti collaboratori che hanno raggiunto lo stand dell’azienda da ogni parte d’Italia. Nel cuore della manifestazione, Orto d’Autore ha presentato con orgoglio i propri prodotti iconici tra cui spiccano le celebri composte 100% frutta, autentiche prelibatezze che incarnano l’anima stessa dell’azienda. Ma la gamma è molto ampia: passate di pomodoro, sughi, pesti, legumi, sottoli e una varietà di conserve vegetali hanno catturato l’attenzione di tanti, dimostrando la versatilità e la raffinatezza dei prodotti di Orto d’Autore. Come già anticipato, l’eccezionalità di Orto d’Autore non si esaurisce nella qualità e nella vasta gamma dei propri prodotti: l’azienda, dato il suo forte legame con la natura, vissuta tra le campagne molisane 365 giorni l’anno, ha sposato a pieno l’importante tematica della sostenibilità ambientale avendo già implementato un moderno impianto fotovoltaico e che, per il futuro imminente, progetta di ampliare. Oltre a godere delle importantissime certificazioni di qualità come FDA e BRC, l’azienda ha da poco ricevuto la certificazione SA8000, a testimonianza dell’impegno nel fornire il massimo della tutela a lavoratori dipendenti e collaboratori, ponendoli al centro del progetto di crescita. Orto d’Autore è un’azienda che orienta il proprio business tendenzialmente al mercato italiano ma, ad oggi, ben il 15% del fatturato matura all’estero.

Il Cibus, in quanto fiera di calibro internazionale, è un ottimo trampolino di lancio per il mercato estero, buyer e distributori pullulano tra le fila delle aziende italiane. La crescita costante dell’azienda, che ha registrato un +27% del fatturato nel 2023 e che dalle proiezioni 2024 prevede un ulteriore incremento, testimonia il grande impegno che la famiglia D’Arienzo sta dedicando per il continuo successo. Anche l’assessore all’agricoltura Salvatore Micone e diversi collaboratori si sono recati nello stand dell’azienda, a testimonianza del valore strategico che l’azienda riveste per il Molise, non solo come produttore di eccellenza, ma anche come promotore dello sviluppo agricolo ed economico della regione. Orto d'Autore dunque si conferma un autentico vanto per la nostra regione, rappresentando un'incarnazione della passione e della dedizione molisana verso la produzione di alimenti di alta qualità, portando in alto il nome della regione con prodotti buoni e valori etici impeccabili. L’azienda dunque rappresenta un esempio luminoso di come le aziende possano prosperare mantenendo salde le proprie radici e contribuendo al benessere della comunità locale.

LA STORIA

Ogni estate ad Ururi, piccolo paese del basso Molise, intere famiglie si riunivano per produrre la tradizionale passata di pomodoro. Questa tradizione è sempre stata condivisa anche dalla famiglia D’Arienzo, esperti coltivatori del pomodoro e di tante altre tipicità molisane. Nell’anno 2000, Angelica e Antonella, mogli dei fratelli D’Arienzo, ebbero l’intuizione di valorizzare tale tradizione dando vita ad Orto d’Autore. È così che la passata di pomodoro delle nostre terre, tanto buona quanto genuina, è oggi un motivo di vanto e orgoglio che ci ha permesso di farci conoscere in Italia e nel mondo.

LA FAMIGLIA

Orto d’Autore ha una base solida, c’è alle spalle una famiglia unita che è riuscita a trasformare un lavoro in una passione. La Famiglia D’Arienzo vanta un’enorme esperienza nel campo agricolo e, grazie al legame instaurato con questa fantastica terra, alla capacità di conservare tradizioni e passioni, anche le nuove generazioni si sono unite a quello che la tradizione familiare è riuscita a far nascere e crescere.

