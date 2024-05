Inaugurata la Dimora Funeraria Simone a Santa Croce di Magliano

SAMTA CROCE DI MAGLIANO. "Siamo emozionati nell'annunciare l'inaugurazione ufficiale della Dimora Funeraria Simone! Questa struttura sorge in un ambiente appartato, progettato per offrire riservatezza e tranquillità in momenti di profonda sensibilità. Oltre alle sale per la preparazione, osservazione ed esposizione del defunto, abbiamo creato uno spazio accogliente per il conforto dei presenti, dotato di servizi igienici di alta qualità e un ampio parcheggio con accesso per disabili.

La realizzazione di questo progetto è il risultato di un impegno senza riserve: mesi di studio attento, lavoro incessante, e un impegno totale al servizio delle famiglie che ci affidano i loro cari defunti. Ogni dettaglio è stato curato con scrupolosa precisione, con l'obiettivo di garantire riservatezza e discrezione senza sacrificare l'eleganza e la raffinatezza che ci contraddistingue.

La nostra filosofia è quella di migliorarci costantemente, di non accontentarci mai di ciò che abbiamo raggiunto finora. Siamo determinati a continuare a servire la comunità con compassione, professionalità e un impegno inesauribile nel fornire un sostegno nelle ore più buie della vita delle persone che ci affidano i loro cari.

Grazie per essere parte di questo momento speciale con noi. Siamo qui per voi, sempre."

Migliorarsi sempre, fermarsi MAI!" Dimora Funeraria Simone - Via Torre di Magliano, s. n. a Santa Croce di Magliano

Galleria fotografica