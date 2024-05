C’è “Aria” nuova in città ed è tutta colorata!

TERMOLI. Da qualche giorno a Termoli in via Polonia 53 circola "Aria" nuova.

A portarla in città una giovane imprenditrice Rosanna, che ha inaugurato un’attività di

“Balloon Design”.

Da oggi quando avete l’esigenza di fare un regalo particolare o avete la necessità di organizzare piccole cerimonie, compleanni, battesimi o anche matrimoni e volete dare all’evento quel tocco di colore e originalità, potete rivolgervi a Rosanna e al suo “Aria” Balloon Design.

L’abbiamo incontrata, di lei ci hanno colpito la dolcezza e il sorriso, ma soprattutto l’amore per la sua attività.

Rosanna ci racconta.

“I palloncini vengono solitamente associati al mondo dei più piccoli, tuttavia con le mie creazioni voglio dedicarmi anche a qualcosa di più particolare che va verso il mondo dei più grandi, creazioni quali bouquet di fiori da regalare alla propria compagna o alla propria figlia per il compleanno o la laurea, piante grasse, un vaso di orchidee, anch’esse da regalare o utilizzare come decorazioni per qualsiasi evento e tante altre cose, in base alle esigenze. Per i grandi eventi posso realizzare i classici archi, semiarchi, un “muro” di palloncini, un cuore, delle colonne, un arcobaleno, insomma con i palloncini, si può creare di tutto!”

La tua è una forma di arte a tutti gli effetti.

“E’ una forma d’arte che come tante, prevede una certa predisposizione, tanta manualità, pazienza e soprattutto passione. Questo è un mondo che mi ha sempre affascinato. Ho iniziato provando a decorare le feste dei miei nipotini, per le amiche, mi sono cosi sempre più appassionata, ho iniziato a fare corsi di formazione, in seguito ad uno di questi sono entrata nel team del Balloon Museum, come ballon artist. E’ stata un’esperienza bellissima che mi ha permesso di viaggiare, vivere in diverse città e mi ha aiutata a crescere sotto tanti punti di vista oltre che a quello lavorativo”.

E poi?

“Ho girato tanto, ma a malincuore ho deciso di lasciare, è stata dura farlo perché amavo profondamente il progetto, ma la famiglia ha avuto un forte richiamo in me”.

Ma non è finita lì, anzi…

“Adesso ho intrapreso questa nuova avventura, da quando ho aperto devo dire che sono molto contenta, ho ricevuto interesse da parte delle tante persone che passano di qui, soprattutto molti complimenti sia per l’estetica del negozio che per quello che propongo e questa è una grandissima soddisfazione avendo ideato questo progetto da sola! Il mio intento è soprattutto quello di proporre cose nuove, diverse e originali che attirino sempre l’attenzione”.

Un grandissimo in bocca al lupo a Rosanna e alla sua “Aria”.

Con lei abbiamo respirato aria nuova.

Trovate Aria in via Polonia 53 a Termoli tel. 351.4016717

https://www.instagram.com/aria_balloondesign?igsh=MW9peHB1eXNzeWRtag==

Galleria fotografica