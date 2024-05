Eccellenza e dedizione: i 20 anni di Progetto Salute

TERMOLI. Oggi, 24 maggio, si celebra il ventesimo anniversario del Poliambulatorio Specialistico Privato Progetto Salute, una struttura che dal 2004 rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la salute e il benessere della comunità di Termoli e di tante zone limitrofe.

In questi venti anni, il Poliambulatorio ha costantemente offerto servizi medici specialistici di altissima qualità, caratterizzati da professionalità, competenza e ponendo sempre al centro l'attenzione e la cura per ogni singolo paziente. La missione di ogni specialista è stata sin dall'inizio quella di fornire cure mediche sanitarie in un ambiente accogliente e all'avanguardia, dove ogni persona possa sentirsi sicura e supportata nel percorso di cura.

Un traguardo così significativo non sarebbe stato possibile senza la guida illuminata del dottor Tommaso Occhionero, direttore sanitario della struttura. La sua visione, la sua competenza e la sua dedizione sono state fondamentali per lo sviluppo e successo negli anni. Il dottor Occhionero ha sempre saputo infondere nello staff uno spirito di collaborazione e un impegno costante verso l'eccellenza, che hanno permesso al Poliambulatorio di crescere e migliorare continuamente.

In questa occasione speciale, tutto lo staff di Progetto Salute desidera esprimere un profondo e sincero ringraziamento al loro Direttore, la cui leadership ispiratrice è stata un faro guida che ha permesso a tutto il team di dare il meglio ogni giorno. Questo il sentito messaggio di gratitudine della dottoressa Daniela Terpolilli, vice direttore sanitario, e di tutto lo staff: "Grazie, dottor Occhionero, per la tua dedizione, la tua passione e il tuo instancabile impegno. La tua guida ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti e di crescere come professionisti e come persone. Sei una fonte inesauribile di ispirazione per tutti noi."

Un elogio speciale va anche a tutti i membri dello straordinario team: medici, specialisti, amministrativi e collaboratori. La loro professionalità, competenza e dedizione sono state e continuano ad essere fondamentali per garantire ai tantissimi pazienti un servizio eccellente e di alta qualità. Ognuno, in questi lunghi 20 anni, ha contribuito in modo significativo a fare del Poliambulatorio Progetto Salute quello che è oggi: un centro di eccellenza.

E naturalmente il più sentito ringraziamento va infine proprio ai pazienti, che in questi venti anni hanno onorato il Poliambulatorio della propria fiducia.

Siamo sicuri che il dottor Occhionero e tutta la grande famiglia di Progetto Salute continuerà a lavorare con impegno per offrire servizi sempre migliori, innovativi e all'avanguardia, guardando al futuro con entusiasmo, pronti ad affrontare nuove sfide e a raggiungere nuovi traguardi, sempre al servizio della salute e del benessere di tutti.