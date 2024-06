Una casa sicura, accessibile, efficiente e sostenibile con la Domotica su misura di Ezio Pagano

TERMOLI. Una casa al passo coi tempi, quella che tutti vorremmo avere. Un ambiente domestico dotato di tutti i comfort, ma soprattutto capace di offrire un ampio ventaglio di servizi, attraverso cui renderla funzionale, esteticamente gradevole nella sua modernità, sicura, accessibile e con la possibilità di risparmiare nei consumi, perseguendo anche l’obiettivo nobile della sostenibilità.

Avete sentito parlare di domotica e smart home? Bene, se vi appassiona scoprire di cosa stiamo trattando, drizzate le antenne, perché potrebbe risolvere tanti aspetti della vostra vita quotidiana.

Avere sistemi integrati con benefici indiscutibili è quanto offre Ezio Pagano, con Domotic Solution – tutto in una sola app.

Ezio Pagano ha 44 anni, 25 anni di esperienza nell’automazione industriale come programmatore PLC (concetti di programmazione che porto nel mio sistema), KNX partner (unico nella zona). Proprio dal suo background in continua evoluzione, formazione e aggiornamento, si dischiude una vera e propria rivoluzione copernicana che trasforma il vostro menage giornaliero in un contesto di efficienza assoluto.

Supervisione, controllo remoto, controllo locale, diffusione sonora, automazioni, illuminazione, gestione energia, clima, controllo accessi, videocitofonia, tvcc, allarmi tecnici, antintrusione, sono alcuni dei concetti-congegni che avrete a disposizione per vivere in un contesto dove nulla più sfuggirebbe al vostro controllo.

Il dibattito sulle cosiddette case green impazza in Europa, ma alla base dell’assioma sostenibilità vi è l’esigenza di evitare gli sprechi e questo è il must alla base della proposta Domotic Solution.

L’esperienza di Ezio Pagano, installatore sopraffino, permetterebbe di mettere in rete localmente tutti i vostri impianti, anche di marche differenti, senza essere collegati a una connessione ballerina e soprattutto proteggendo i vostri dati.

Con uno smartphone o un tablet avrete a portata di click ogni funzione, potendola programmare, accendere, spegnere, basti pensare alla climatizzazione, al riscaldamento, alla gestione di impianti di fotovoltaico, così come la sfera della sicurezza, davvero importante per la tranquillità di noi tutti, oggigiorno.

Non sono obiettivi futuribili, perché la professionalità e l’ingegno di Domotic Soluzion rendono tutto questo realizzabile, con un investimento adeguato alle vostre esigenze, che nel medio periodo viene restituito dai vantaggi e dai risparmi.

Uno dei maggiori si traduce nella gestione dei carichi, impedendo oltretutto che possano avvenire dei distacchi per eccessivo consumo di elettricità, che oltre al disagio aumenta la vostra bolletta energetica.

Domotic Soluzion apre con una sola app il percorso verso le buone pratiche domestiche, con un occhio particolare anche a chi ha bisogno di aiuti in casa, perché limitato nei movimenti e l’accessibilità rappresenta davvero uno dei traguardi di maggiore pregio, anche socialmente parlando, perché avvicinarsi all’autosufficienza è sintomo di qualità di vita.

Ma attenzione, guai a impigrirsi, è il primo consiglio che viene da Ezio Pagano ed è proprio lui a spiegarci la differenza tra domotica e le case intelligenti (smart home), concetti correlati ma distinti. Ecco le differenze principali:

Domotica: Si riferisce alla tecnologia che automatizza le funzioni di una casa, come l'illuminazione, la climatizzazione, il monitoraggio energetico, la sicurezza e altri sistemi. La domotica si concentra principalmente sull'automazione dei dispositivi e dei sistemi domestici per rendere la vita più comoda, sicura ed efficiente.

Smart Home: Questo termine si riferisce a una casa che utilizza varie tecnologie, compresa la domotica, per connettere e controllare in modo intelligente i dispositivi domestici. Le smart home spesso integrano la domotica con altre tecnologie, come l'intelligenza artificiale (AI), l'Internet delle cose (IoT) e la connettività wireless per creare un ambiente abitativo completamente interconnesso e gestibile tramite smartphone, tablet o altri dispositivi.

In breve, mentre la domotica si concentra sull'automazione dei dispositivi domestici, le smart home ampliano questo concetto includendo anche la connettività e il controllo remoto dei dispositivi tramite una rete digitale.

Esistono molteplici soluzioni per creare l’ambiente intelligente. Durante questa fase si concentra l'effettiva progettazione per garantire che il sistema sia affidabile, efficiente e sicuro.





L’AZIENDA

Domotic Solution è un'azienda specializzata in soluzioni avanzate di domotica e sistemi d'integrazione.

I nostri valori sono:

Innovazione: alla ricerca continua delle ultime novità tecnologiche per offrire soluzioni sempre all'avanguardia.

Sicurezza: proteggere le famiglie e i dati sono la nostra priorità.

Connettività: creando un ecosistema integrato in cui ogni dispositivo comunica e lavora in sinergia con gli altri.

Quali sono i vantaggi di Domotic Solution?

Risparmio energetico: ottimizza i consumi energetici e riduci le spese sulla bolletta

Sicurezza avanzata: sistemi di sicurezza integrati anche con AI per monitorare e proteggere la propria abitazione o attività in ogni momento

Comfort personalizzato: termoregolazione avanzata per gestire e regolare impianti classici, centralizzati e ibridi

Gestione remota: controllo completo dell'impianto da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet e compatibilità con Google Assistant, Amazon, Alexa e Siri per un controllo vocale intuitivo

Come funziona?

Semplice. Con l'installazione di sensori e dispositivi smart collegati a una centralina di controllo, la quale si interfaccia ad una centrale intelligente tramite un'app dedicata per gestire tutte le funzionalità in modo facile e veloce. Alcuni protocolli che utilizziamo sono: KNX, MQTT, Modbus, Bluetooth BLE, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, ecc…

Domotic Solution si distingue per l'approccio innovativo e su misura che adottiamo per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Siamo esperti nel progettare e implementare sistemi di automazione che migliorano la qualità della vita, aumentano l'efficienza energetica e garantiscono la sicurezza degli ambienti e dei dati.

Con una vasta gamma di prodotti e servizi, ci adattiamo alle specifiche richieste di ogni progetto, collaborando attivamente con professionisti come architetti e ingegneri per integrare le nostre soluzioni in modo armonioso nell'ambito architettonico e strutturale.

Alcuni dei nostri servizi includono:

Sistema di controllo smart per illuminazione, climatizzazione e sicurezza

Integrazione di dispositivi IoT per una gestione centralizzata degli ambienti

Implementazione di soluzioni di energy management per ridurre i consumi energetici

Assistenza tecnica specializzata e formazione per garantire un utilizzo ottimale dei sistemi

Progettiamo impianti domotici per creare un sistema di automazione domestica intelligente e personalizzato. È essenzialmente un "cervello" digitale per la tua casa, progettato per rendere più facile il controllo e l'automazione di vari dispositivi e servizi all'interno della tua abitazione.

Immagina di poter controllare la tua casa con facilità, utilizzando un unico punto di controllo digitale, come uno smartphone, un computer o un assistente vocale. Questo sistema ti permette di collegare e gestire una vasta gamma di dispositivi indipendentemente dal marchio o dal modello.

Ecco alcune delle cose che puoi fare con questo sistema:

1. Controllo Centralizzato: Puoi gestire tutti i tuoi dispositivi da un'unica interfaccia. Accendi e spegni luci, regola la temperatura, chiudi le tapparelle e molto altro con un semplice tocco o comando vocale.

2. Automazione: Puoi creare scenari e regole per far funzionare i tuoi dispositivi in modo automatico. Ad esempio, puoi impostare le luci per accendersi automaticamente quando rientri a casa.

3. Integrazione: Questo sistema supporta numerosi protocolli e dispositivi, il che significa che puoi

collegare dispositivi di diversi produttori e farli lavorare insieme senza problemi.

4. Assistente Vocale: Puoi integrare il sistema con assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri per controllare la tua casa con la voce.

5. Monitoraggio e Sicurezza: Puoi utilizzare il sistema per monitorare la sicurezza della tua casa attraverso telecamere, sensori di movimento e allarmi.

6. Personalizzazione: Il sistema è altamente personalizzabile. Puoi creare un'interfaccia su misura per le tue esigenze e personalizzare le automazioni e le regole come preferisci.

In sintesi, questo sistema è un potente strumento per rendere la tua casa più intelligente, comoda e sicura. Ti permette di automatizzare compiti quotidiani, risparmiare energia e avere il controllo totale sulla tua casa con un tocco o una semplice voce.

Il concetto base di questo tipo d’impianto è rendere tutto domotico, quindi gestibile da remoto e in rete locale, lasciando comunque la gestione manuale, la domotica deve lavorare in parallelo ai comandi manuali delle luci, termostati, condizionatori e tutto ciò che si è integrato.

Infine, avendo una rete dedicata, al cambio fornitore di internet, basta scollegare il cavo ethernet dal vecchio router e ricollegarlo al nuovo router, l’impianto resta interamente configurato.

Illuminazione

Tapparelle, tende e lucernai motorizzati

Impianto di climatizzazione di qualsiasi tipo

Impianto di Ventilazione Meccanica Controllata

Condizionatori anche non smart

Monitoraggio e gestione energia elettrica (Gestione dei carichi, Monitoraggio energetico dei singoli carichi, Monitoraggio produzione fotovoltaico e relativa batteria)

Telecamere con o senza intelligenza artificiale

Impianto di allarme anche non smart

Automazioni cancello scorrevole, basculante garage

Impianto d’irrigazione

Citofono classico condominiale

Video Citofoni IP

Diffusione sonora

Allarmi tecnici (Sensori CO2, sensore gas e sensore allagamento)

Geolocalizzazione di tablet e smartphone

Dispositivi multimediali (Tv, AppleTV, Fire Stick Amazon, Google Cast)

Integrazioni personalizzate (comando pompe, termoregolazioni centralizzati, controllo accessi, ecc…).

Una domotica su misura, basta rivolgersi a: Ezio Pagano, e-mail: info@domotic-solution.it - Tel: 0875.766619.

