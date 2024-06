Cucine Lube-Chateaux D'Ax: raddoppia l'offerta di qualità di Arlem Design

TERMOLI. Un punto di riferimento che si consolida, uno spazio che si apre a soddisfare le esigenze della clientela e un mondo, quello di Arlem Design, creato dal suo fondatore Nicola Lembo, che aggiunge un’altra stella alla sua galassia. Inaugurazione-evento, ieri sera, in via Corsica, per il nuovo Lube Store Termoli, che affianca la storica presenza di Arlem Design. Nell’ambito della strategia di sviluppo, nasce il nuovo Lube Store Termoli. Giorni febbrili, con eventi e promozioni uniche. Il nuovo Store di 400 mq, innovativo, moderno e all’avanguardia, ha in esposizione un’ampia gamma di modelli per soddisfare tutte le esigenze della clientela. Immancabile Flavour, la cucina raffinata e versatile che grazie alle diverse tipologie di ante e alle molteplici finiture proposte può essere interpretata seguendo stili diversi, adattandosi ad ogni esigenza abitativa e gusto.

In questo modo le cucine Flavour cambiano aspetto a seconda dell’ambiente assumendo un mood classico o contemporaneo e seconda delle persone che la abitano e la vivono ogni giorno. Per una clientela esigente e affezionata al brand Lube in esposizione anche i modelli Round, Luna, Oltre e la collezione nuovissima collezione Immagina, sintesi di innovazione, design, e tradizione. Per chi preferisce uno stile più contemporaneo ma sempre funzionale troverà in esposizione i modelli dal gusto più contemporaneo come la nuovissima Agnese Style. Una squadra composta da 2 addetti qualificati offrirà ai clienti servizi di progettazione, consulenza, consegna, montaggio, e assistenza post-vendita. Il nuovo store Lube Termoli è un’altra tappa fondamentale per il Gruppo Lube in Molise, un negozio in cui il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni, con quella di Arlem Design.

Altro ventaglio imperdibile, nel padiglione dedicato a Chateaux D’Ax, una lunga storia di eccellenza italiana a partire dal 1948. Con un’ampia esposizione di divani e letti che affianca, nella nuova esposizione il marchio Lube. Racconto che parla di capacità e di determinazione, in cui l’innata predisposizione di una famiglia a trasformare le qualità degli uomini in risorse, ha permesso all’Azienda di divenire un punto di riferimento per chi cerca oggi un salotto distintivo e ricercato.

Chateau d’Ax è in grado di fornire una gamma ampia e completa di prodotti che spaziano dalla zona giorno alla zona notte, con particolare focus sull’intera zona living grazie alle pareti attrezzate e ai complementi d’arredo (tavolini, lampade, tappeti). Un progetto abitativo che racchiude una varietà di soluzioni d’arredo con lo scopo di ispirare e consigliare la casa ideale per soddisfare le esigenze di ogni tipo di consumatore.

Oggi i modelli di maggior successo sono il frutto dell’esperienza artigianale lunga più di settant’anni anni e che si è arricchita grazie alla consulenza di architetti e designer con i quali Chateau d’Ax ha collaborato; solo per citarne alcuni, Cini Boeri, Corrado Dotti, Michele De Lucchi e Ennio Arosio e che continuerà ad arricchirsi nell’immediato futuro con nuove firme del design per una gamma sempre innovativa.

Negli ultimi anni, inoltre, l’azienda ha deciso di impegnarsi per dare il suo contributo in difesa del nostro pianeta e del miglioramento delle nostre vite. In questo contesto è nata la collezione di tessuti eco-friendly RE-LIFE, che limita al massimo lo spreco di materie prime poiché comprende fibre ottenute da processi di riciclo e rigenerazione di materiale tessile e plastico e tessuti 100% naturali come lino e bambù.

