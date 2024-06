Eurorottami srl: da 35 anni le autodemolizioni nel segno del rispetto dell'ambiente

CAMPOMARINO. Sette lustri di premiata attività quelli celebrati dalla società Eurorottami Srl, che sorge lungo strada statale 16, al km 556, in territorio di Campomarino. Un'azienda al passo coi tempi, che opera nel commercio di autoveicoli di ogni genere nuovi e usati, autodemolizioni, commercio rottami metallici.

Le tre parole chiave dell'impegno quotidiano portato avanti sono dedizione, passione e innovazione.

L'autodemolizione, recupero del veicolo finalizzato alla rottamazione finale, smaltimento e recupero materiali ferrosi e non ferrosi. Un bacino d'utenza è molto vasto, va ben oltre i confini della nostra regione, Puglia, Abruzzo, Lazio. Ma Eurorottami non agisce solo nel sito della statale 16, gli addetti si muovono all'abbisogna, anche con la demolizione di cantieri, con recupero a domicilio di veicoli e materiali, coi mezzi che raggiungono i siti interessati. Nel Molise Eurorottami srl è l'azienda di autodemolizioni più grande, con una forza lavoro di 13 persone, con quasi perfetta parità di genere, nella distribuzione tra uomini e donne, organico perfettamente bilanciato.

Un lavoro che riceve impulso dalle campagne di incentivi alla rottamazione, che vede la società collaborare con numerose concessionarie.

Ma come avviene il recupero dei materiali? Tutto ciò che arriva viene sottoposto a rigorosi controlli radiometrici, che sono obbligatori per legge, subito dopo si inizia l'opera di divisione delle componenti, sia manualmente, sia ricorrendo a macchinari, come semoventi, quindi c'è la separazione, con l'attribuzione dei vari codici del settore d'appartenenza e avviato al recupero nella destinazione finale, ad esempio acciaierie o ferriere, siti che lo riutilizzano come materia prima seconda, secondo la normativa vigente. Tanti i poli che ricevono il materiale recuperato, anche al Nord, come Milano e Cremona, attraverso il trasporto su gomma.

Un messaggio chiaro e significativo, è quello della sostenibilità ambientale, «Per noi è un obiettivo imprescindibile, è l'aspetto dirimente», ci dicono da Eurorottami srl, che ha aderito a diversi progetti, investendo sull'acquisto di macchinari improntati proprio alla tutela dell'ambiente. Eurorottami srl sta seguendo con le dovute attenzione e formazione anche al processo di transizione ecologica, con la riconversione work in progress del parco veicolari nell'elettrico, per questo ci sarà il coinvolgimento di personale specializzato, perché sono molte le componenti d'innovazione a riguardo.

«Dedichiamo il nostro tempo per stare al passo con le novità, attraverso dedizione, passione e professionalità», il messaggio conclusivo di Eurorottami srl, una filiera virtuosa nel recupero di metalli e materiali per alimentare il circuito del riuso e del rispetto del territorio.

