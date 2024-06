Quattro lustri di gloria per il Don Giovanni

TERMOLI. Quattro lustri di gloria il “Don Giovanni”, locale che dal 2004 al 2024 in via Sannitica, giusto di fronte al municipio di Termoli, è un punto di riferimento ineludibile per gli appassionati della buona cucina, rigorosamente con un menù di carne: la ricorrenza dell’apertura di venti anni fa è proprio oggi e i fratelli di Renzo, Franco, Nico e Davide lo celebrano così, ricordando proprio l’indimenticabile Giovanni Di Renzo, il loro papà:

«24/06/2004–24/06/2024: il tuo lavoro occuperà gran parte della tua vita, e l’unico modo per essere davvero soddisfatto è fare un lavoro che consideri fantastico. E l’unico modo per fare un lavoro fantastico è amare quello che fai. (Steve Jobs) Oggi sono 20anni di Don Giovanni, questa dedica va ai nostri genitori che sono stati i nostri predecessori nelle stesse mura con un'attività molto diversa dalla nostra ma che ha lasciato un segno indelebile nello stesso modo... questi 20 anni te li dedichiamo a te papà, non a caso porta avanti il tuo nome e la tua stessa identica voglia di vivere!»