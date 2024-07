TermoMetalliSud: da 50 anni una garanzia assoluta nel settore della termoidraulica

TERMOLI. Nell’estate di dieci anni fa una grande festa coinvolse tutto il quartiere, erano i 40 anni della TermoMetalli Sud, ebbene a due lustri di distanza, nell’estate 2024, l’azienda compie 50 anni e in queste nozze d’oro professionali, il fondatore Franco D’Agostino e suo figlio Camillo, possono essere davvero soddisfatti per gli ulteriori passi in avanti compiuti nel mondo del “caldo e del freddo”, ossia nell’attività che offre ricambi, formazione e servizio esclusivo a installatori e professionisti.

Un punto di riferimento per clienti provenienti da molte regioni, quello di via Martiri della Resistenza, a Termoli, perché si fregia di un rapporto preferenziale con case madri leader di mercato, in settori altamente specializzati, col valore aggiunto di una disponibilità e di una competenza che rendono la TermoMetalliSud assolutamente all’avanguardia.

Una pagina di storia nel settore della termoidraulica in Molise, quella compiuta dalla TermoMetalliSud, nelle prime sedi, prima in via Corsica, poi nei pressi del cimitero, quindi nell’attuale location, radicata da una quarantina d’anni, dalla metà degli anni Ottanta.

L’esperienza della famiglia D’Agostino si consolida nel mondo della rappresentanza, attraverso cui stringe relazioni di fiducia nell’ambito del settore di appartenenza.

TermoMetalliSud può vantare nel suo plafond di ricambi per caldaie e condizionatori marchi di assoluto prestigio, fidelizzati nel corso dei decenni, come Hermann Saunierduval da 48 anni, Seitron da oltre 30 anni e Vaillant da oltre 20 anni.

Nel punto vendita di via Martiri della Resistenza, che funge sia all’ingrosso che al dettaglio, ma sempre rivolto alla clientela professionale, si trovano anche attrezzature di marca Wigam, Rothenberger, Maxima e valigie portautensili GT Line, dove si trovano circa 5mila articoli.

Attenzione particolare al concetto di “servizio” per gli installatori che montano i prodotti delle aziende che TermoMetalliSud propone, con la capacità di risolvere problematiche anche in momenti particolari, perché è proprio la mission dell’azienda.

Interessante la transizione generazionale tra Franco e Camillo, che vorrebbe ampliare la sfera di attività, anche magari volgendo lo sguardo all’e-commerce e alle vendite online.

Tuttavia, contatto con installatori e professionisti e massima affidabilità sono gli elementi chiave di un successo che si marmorizza nel tempo, come dimostrano i 50 anni.

Di realtà come TermoMetalliSud in alcuni “portafogli” delle case produttrici in Italia ce ne sono poche decine, a dimostrazione della qualità che viene offerta sul territorio, da qui l’esigenza di “formare” tutti i partner che andranno poi a installare pompe di calore, caldaie e climatizzatori nelle abitazioni e in altri luoghi di destinazione, per questo è in fieri una attività che parte dai fornitori con loro relatori esperti e giunge nella saletta che TermoMetalliSud adibisce a momenti di apprendimento e approfondimento, per stare sempre al passo coi tempi.

Inoltre, Franco e Camillo sono pronti anche ad adeguarsi assieme ai loro partner verso quella che si prospetta come una transizione energetica green, passando al full electric anche nelle abitazioni; percorso che sarà gestito proprio con l’asset formativo che ha rappresentato nel tempo un fiore all’occhiello della TermoMetalliSud.

«Nella nostra storia – ribadisce il patron Franco – abbiamo sempre “venduto un servizio”, a chiunque viene con un problema ci adoperiamo per risolverlo e questo lo facciamo sempre attraverso i marchi storici con cui collaboriamo», insomma, una triangolazione che arriva poi all’installatore e all’idraulico di fiducia del cliente finale, che permette di affrancare dai disagi chi utilizza gli impianti.

Non è un caso che tutti i professionisti si rivolgono alla TermoMetalliSud, anche per approvvigionarsi del cosiddetto F-gas, che necessita di un apposito patentino.

Insomma, massima affidabilità e professionalizzazione nei rapporti, innovazione, formazione, con un bacino d’utenza che tocca diverse regioni.

Una consulenza attiva, che nell’iperbole, ha portato anche a dare le giuste soluzioni in un giorno particolare come quello di Ferragosto.

È questo il biglietto da visita della famiglia D’Agostino.

Ci rivediamo qui per festeggiare i 60 anni, nel 2034.

