Entra nella galassia "Phygital" dell'Expert Link, il tuo nuovo store di fiducia in centro

TERMOLI. Una doppia inaugurazione, quella prevista su Corso Mario Milano, oggi pomeriggio per le autorità e poi apertura al pubblico, domattina alle 9, giovedì 25 luglio: a Termoli, in pieno centro, approda l’innovazione e l’esperienza mixata dell’Expert Link. La tradizione consolidata della famiglia Zarrilli, che da 55 anni è punto di riferimento nel mondo degli elettrodomestici grandi e piccoli e dell’high-tech nel capoluogo, si espande sulla costa e “colonizza” proprio il centro storico, con una ventata di novità assolutamente da cogliere al volo.

Uno store a poca distanza da stazione e mare, quasi un soglio che si realizza, affrancandosi dalle periferie, per chi ama vivere la città nel senso stretto del termine, ma con un upgrade di servizi e consulenza attiva che lo rende unico e speciale nel settore, a questo punta il 27enne Francesco, erede di casa Zarrilli, che testa sulle spalle da sempre, già capofamiglia, ha deciso di compiere assieme al papà questo gran balzo. Un locale ampio, quello che sorge accanto alle Poste centrali, col punto vendita che si propone come Phygital, ossia la fusione perfetta tra esposizione fisica e digitale. I prodotti presenti nella superficie rappresentano il miglior rapporto qualità-prezzo, ma la profondità dell’offerta si estende attraverso l’utilizzo dei monitor touch, dove si esplora la galassia dell’intera gamma Expert, con l’impegno che il prodotto scelto sarà consegnato entro 48 ore, o nello store o a domicilio. Insomma, uno shopping senza confini, attraverso un mondo di servizi e la consulenza personalizzata del team che affiancherà Francesco, con lui in prima persona a garantire la qualità dell’accoglienza, che deve essere il fiore all’occhiello di un negozio di grandi ambizioni come questo, che offre le migliori marche a prezzi imbattibili, poiché associati a quelli presenti nell’e-commerce.

La piattaforma diventa reale, basta solo scalarla, anzi “toccarla con mano” sugli schermi touch, che permettono di recuperare velocemente le caratteristiche tecniche di tutti i prodotti a disposizione sul mercato aiutando così il cliente a individuare le offerte migliori per le sue esigenze.

Questa nuova proposta permette di avere accesso a tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti e rendere la decisione d’acquisto più semplice, ponderata e gratificante. Questo innovativo negozio Expert rappresenta un momento significativo nell’evoluzione del settore del retail dell’elettronica di consumo, con la sua combinazione unica di esperienza digitale e fisica è pronto ad offrire un’esperienza di acquisto rivoluzionaria. È un ambiente che si muove al passo con i tempi, abbracciando l’era dell’acquisto online senza perdere il calore e la connessione personale che solo un’esperienza di shopping tradizionale può offrire.

Questo nuovo concetto di negozio è stato definito ‘Phygital’, una combinazione di ‘fisico’ e ‘digitale’, che riflette l’integrazione di entrambi i mondi per offrire un’esperienza senza precedenti ai clienti.

Con i monitor touch, i clienti possono esplorare un vasto catalogo di prodotti e, supportati da una consulenza di un esperto, potranno trovare il prodotto migliore per le loro esigenze e richiedere un servizio di consegna e installazione che solo il negozio fisico può offrire. Con la qualità del servizio e dell’innovazione, l’Expert Link è determinato a influenzare il futuro del retail e a soddisfare le esigenze dei consumatori moderni, pronto a soddisfare ogni genere di esigenza, grandi e piccoli elettrodomestici, come frigoriferi, lavatrici, televisori, lavastoviglie e piani cottura, oppure macchine per il caffè e scope elettriche, per passare a computer notebook e desktop, stampanti, nel regno dell’informatica, e la telefonia, con le novità e una vastissima scelta di accessori. Ma come sottolineato, è la garanzia assoluta di un servizio globale, quella che farà la differenza, i ragazzi saranno disponibili dalle 9 del mattino alle 21, anche al di fuori dell’orario canonico di apertura al pubblico (9-13/15.30-20), ovviamente calibrando nei casi, a seconda delle esigenze della clientela.

Nel complesso, sfiorano i 3mila gli articoli “in presenza”, mentre quelli opzionabili e acquistabili online non hanno limiti. Non resta che tuffarcisi e se il team vi riceverà con garbo, cordialità, massima assistenza e anche un caffè, siete entrati nel pianeta della “vendita assistita”, guardando al pezzo quanto più competitivo possibile rispetto alla concorrenza digitale. L’Expert Link è uno store che predilige il vicinato, nella parte più nobile delle località in cui si insedia, con uno sguardo al residenziale da fidelizzare, pronti alla consulenza gratuita, che ripaga nel tempo.

«Quello che offriamo noi è l’ambiente migliore, la consulenza più opportuna e il prodotto giusto» e la curiosità non manca e nei 4 mesi di lavori per attrezzare il locale, decine di persone al giorno si rivolgevano già per avere informazioni. Un debutto in piena estate, che riserverà, oltretutto, offerte speciali e giornate mirate con attività promozionali e aperitivi in negozio, non perdetele. Ma da subito c’è da scrutare con grande attenzione il cosiddetto “sottocosto”, quel volantino magico che stimola a vagliare i possibili acquisti, con prezzi molto aggressivi.

