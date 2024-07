Compravendite immobiliari: il caso di successo di Celestino Sale

Celestino Sale, classe 1987, si trasferisce a Termoli dove vive insieme alla sua famiglia già da diversi anni e affascinato dal mondo immobiliare, nel 2012 inizia la sua carriera come agente immobiliare.

La sua filosofia è stata quella di percorrere un percorso tradizionale basato sulla conoscenza degli usi e costumi del territorio, ma con l’innovazione verso progetti futuristici, adottando servizi che l’agenzia immobiliare tradizionale non aveva mai pensato di prestare ai proprietari di casa.

Una storia di crescita e successo

Il 2017 è l’anno della svolta! Mettendo a frutto i primi cinque anni di esperienza lavorativa, apre la sua prima agenzia immobiliare a Termoli, ancora presente e ubicata in P.zza Melchiorre Bega 40/B.

L’agenzia nasce con un’ottica diversa dal sistema tradizionale: ha scelto un ufficio al primo piano invece che un locale fronte strada, un plan pubblicitario basato sul web marketing per offrire contenuti gratuiti ai proprietari attraverso un blog immobiliare e ha usato tecniche americane innovative: nel 2013 realizza i primi interventi di Home Staging su appartamenti ubicati a Termoli e Campobasso, mentre nel 2019, propone a Termoli il primo evento di open house, ovvero la possibilità di vedere l’immobile senza i proprietari in una fascia oraria stabilita e con la possibilità di fare immediatamente l’offerta.

Nel 2020, decide di intraprendere un nuovo percorso lavorativo nella città di Pescara. Entra in Facile Immobiliare, azienda parte integrante del gruppo Renovars S.p.a., prima holding dedicata interamente alla casa.

Dieci aziende, dall’immobiliare al credito passando per le ristrutturazioni, l’arredo, i prodotti e le utenze domestiche: un unico Hub, tutti i servizi per la casa.

Strutturato come Global General Contractor, nonché aggregatore di competenze professionali, il Gruppo Renovars fornisce soluzioni “Chiavi in Mano” grazie alla presenza di un Interlocutore unico, figura di snodo che mette al centro l’interesse del cliente finale.

Il suo compito è stato quello di sviluppare la rete commerciale nelle aree del Molise, Abruzzo e Marche, arrivando a gestire una squadra di circa 10 persone tra collaboratori e agenti immobiliari.

Nel 2023 ha registrato il suo record di transazioni pari a 48 per l’intera area con un tempo medio di vendita di soli 120 giorni ed in alcuni casi specifici, entro i 90 giorni grazie (anche) all’open house, strategia di marketing innovativa a vantaggio dei proprietari di casa.

Inoltre, nel primo semestre del 2023, vince il premio di miglior team del centro sud Italia, ad aver raggiunto il massimo numero di case gestite per la vendita.

Nel 2024, si è specializzato nella vendita grazie all’open house, garantendo rapidità di chiusura delle transazioni (in media da 21 a 42 giorni) e prezzi di vendita con trattative ridotte al minimo (in media -1%), contro la media nazionale del -15%, garantendo in media, un +10% in tasca ai venditori rispetto ad una vendita con sistema tradizionale.

“Lo dimostrano le numerose recensioni sulla pagina Google”, afferma Celestino Sale.

Nel primo semestre del 2024, entra in classifica dei primi 21 Top Producer dell’azienda Facile Immobiliare, su oltre 250 consulenti immobiliari.

Una visione a 360° del consulente immobiliare

Celestino Sale, non si limita al tradizionale ruolo di agente immobiliare, ma si propone come un vero e proprio consulente personale per il venditore, in grado di far interagire tutte le aziende del gruppo Renovars e offrire tutti i servizi di cui un cliente che deve vendere o comprare casa ha bisogno.

L’obiettivo è quello di far rivalutare la professione dell’agente immobiliare, figura spesso sottovalutata nel settore delle compravendite.

Grazie ad un team di architetti, consulenti del credito, interior designer, avvocati e call center dedicato per allacci utenze, può indirizzare nel migliore dei modi suoi clienti in ogni fase del processo di compravendita con la risoluzione della necessità in breve tempo.

Guardando al futuro

Per Celestino Sale, il futuro rappresenta l’opportunità di crescita e di affrontare nuove sfide.

Il suo intento è quello di rendere l'esperienza della compravendita, la quale richiede spesso pazienza e tempi lunghi da parte di chi vi si approccia, il più possibile fluida, veloce e soddisfacente per le parti coinvolte.

L’agente immobiliare non è più un “venditore” inteso come colui che convince una persona ad acquistare un immobile, ma è quella figura professionale di riferimento in una trattativa che ha il compito di rendere vincenti tutte le parti coinvolte.

“Solo la passione per quello che ami ti porta a realizzare i tuoi progetti”, conclude Celestino Sale.

Indirizzo uffici, si riceve solo su appuntamento:

Termoli, P.zza Melchiorre Bega – 40/B

Pescara, Via Teramo – 8

San Benedetto del Tronto, via Torino – 18

Contatti:

Mobile: 3466347218

Mail: celestinoimmobiliare@gmail.com