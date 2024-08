Artigiani del gusto dal 1925: a Termoli lo store Roberti con porchetta e ventricina di qualità top

TERMOLI. Una impresa giovane, affidata a una coppia affiatata e simpatica, come Nico Roberti 29 anni e alla trentenne Anna Gambardella, ma che rinnova una tradizione secolare (cento anni nel 2025).

Alla quarta generazione, gli artigiani del gusto “Roberti” da domenica scorsa sono in via Alfano, 10 a Termoli, coi loro prodotti di punta, come porchetta e ventricina, ma non solo.

Un banco che definire invitante è davvero poco, sia per panini al momento che gastronomia da asporto, con una selezione accurata di salumi prodotti sempre dalla ditta Roberti e di formaggi, con un’attenzione particolare al pecorino.

Ma entrando nell’elegante store che sorge nella traversa tra Corso Nazionale e via Fratelli Brigida, dove c’era una volta Five & Ten, per intenderci, si resta ammaliati dall’offerta di prodotti ad alta qualità, tra cui vini, pasta, confetture, insomma, una gamma davvero completa, che va a corredare il cuore dell’attività, i prodotti realizzate in modo naturale, senza conservanti.

Cordiali, disponibili, sorridenti, consapevoli di offrire cibi la cui genuinità e il cui sapore non temono confronti, Nico e Anna vi aspettano per farvi degustare una porchetta artigianale con la mandorla che è davvero favolosa e su questo possiamo essere perfettamente d’accordo, avendola provata.

Maialini più piccoli di quelli che solitamente vengono usati, per una carne più tenera e un metodo di cottura che la rendono davvero particolare.

La particolare e segreta tecnica di lavorazione e conditura della famiglia Roberti rende questo prodotto unico e differente da tutte le altre porchette, che nobilita la celeberrima Sagra che ogni anno ad agosto si organizza a Lentella, dove ha origine la loro arte, località che si affaccia sulla valle del Trigno, di cui sono rinomati i prodotti.

Porchetta e ventricina, dicevamo, poiché la ventricina viene proposta in diverse tipologie, poi salsiccia, sia di carne che di fegato, dolci o piccanti, una vetrina che fa venire l’acquolina in bocca al solo guardarla.

Ma da ammirare ci sono anche le stampe delle fotografie che raccontano la storia dell’azienda Roberti, perché non ci s’inventa produttori così raffinati di specialità succulenti, dietro ci sono esperienza, prodotti e passione al top, a cominciare dall’avventura intrapresa dal bisnonno di Nico, propri da Lentella.

Una decina solo i salumi prodotti, ventricina dolce, ventricina salamino, salsiccia bianca, rossa dolce e piccante, di fegato, filetto e antico filetto (quello più piccolo), pizzicata, una storia di ventricina spalmabile, ideata dai suoi genitori, lardo, pancetta, strutto, salsicce sott’olio.

Formaggi abruzzesi e molisani, col pecorino che giunge anche dalla Sardegna.

I vini vengono da Orsogna, con l’Ancestrale, un pecorino spumantizzato prodotto con l’agricoltura biodinamica, davvero gradevole; anche Sabetta tartufi, pasta Masciarelli, i sottoli Di Vito di Vasto, tutti produttori a misura di consumatori, che restano nell’alveo dell’artigianato.

Ma provenendo dalla vicina San Salvo si sentono molisani d’adozione, Nico ha anche studiato a Termoli.

La posizione di confine, di San Salvo, ha permesso loro di esplorare la bontà dei prodotti sia di aziende abruzzesi che molisane, che vanno a completare l’offerta basata sulle leccornie targate “Roberti”.

Nel punto vendita imperniato sull'assioma tradizione e qualità, la missione è chiara: salute e gusto a tavola.

Realizzando prodotti artigianali della cultura abruzzese, mantenendo a tutti i costi la metodologia tradizionale e selezionando solo materie prima di altissima qualità, al fine di preservare i sapori originali e farli conoscere alle generazioni future.

Dopo l’inaugurazione dell’11 agosto, fino alla fine del mese da venerdì a domenica l’apertura è garantita anche al mattino, poi tutti i giorni dalle 17.30, tranne il lunedì che è di chiusura.

Entrando nel dettaglio degli orari, da martedì al mercoledì dalle 17 alle 20.30, mentre il weekend dal venerdì alla domenica dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 20.30.

È possibile anche rivolgersi al numero 351.4117477.

Nella galassia del gusto Roberti anche prodotti di nicchia particolari, come teste, piedi e le mitiche costatine.

Il procedimento di preparazione della ventricina prevede l’utilizzo della sugna, mentre i salumi si producono solo in inverno da fine novembre a fine febbraio e la bontà di questi insaccati li vede terminare da un ciclo produttivo all’altro, un secolo di sapienza gastronomica al servizio del nostro palato, non vi resta che farvi catturare dalla loro squisitezza, che giunge al termine di questo processo: insacco e stagionatura, sugna naturale per la conservazione e pronta per essere gustata. Non a caso si chiama Reale: dove la lavorazione tradizionale incontra l'evoluzione e l'esperienza della famiglia Roberti che in 30 anni ha dato nuova vita al prodotto Reale d'Abruzzo, presidio Slow Food.

