Dental Future diventa centro di eccellenza per impianti all on 4: qualità e sicurezza per il tuo sorriso

Dental Future, studio dentistico con sede a Rotello (CB), è diventato centro di eccellenza per gli impianti all on four, una tecnica di implantologia innovativa e sicura che permette ai pazienti di avere un nuovo sorriso in poche ore con minori disagi post operatori.

Un risultato interessante per il territorio molisano, considerando che Dental Future accoglie pazienti da tutta la regione Molise e anche fuori confine regionale proprio per la preparazione dello staff e per la proposta di servizi dentali d’avanguardia. Per ottenere la certificazione è stato necessario eseguire un numero importante di trattamenti e lavorare a casi studio che dimostrassero la preparazione dello staff.

A guidare il team, Francesco Caterina, chirurgo orale, che con impegno costante e determinazione porta avanti un’attività che negli anni ha raccolto diversi successi e che si prepara ad aprire in autunno un nuovo studio dentistico a Termoli.

Chi è Dental Future

Dental Future è uno studio dentistico innovativo a pochi chilometri da Termoli. L’obiettivo del centro odontoiatrico è rendere piacevoli le visite e i trattamenti dentali, mettendo a proprio agio i pazienti e aiutandoli a superare la paura del dentista. La proposta si basa su un’odontoiatria 4.0 che punta su un aggiornamento continuo e su investimenti nelle tecnologie più avanzate.

Il tutto si traduce in un metodo, il metodo 4.0, che si caratterizza per metodi meno invasivi per ogni terapia l’uso di materiali green e l’adozione di protocolli che promuovono la sostenibilità ambientale in ogni fase del trattamento, al fine di evitare sprechi. I benefici di questo approccio sono una riduzione dei tempi per i trattamenti, un minor disagio per ogni paziente rispetto alle tecniche odontoiatriche convenzionali e un risparmio in termini economici.

Dental Future è inoltre strutturato per occuparsi in maniera professionale e innovativa anche dei piccoli pazienti, grazie a una sala dedicata alla pedodonzia, o odontoiatria pediatrica, della quale si occupa la dottoressa Giada Perrella, esperta nelle cure dentali per bambini e bambine.

Come si diventa centro di eccellenza all-on-4

Per diventare centro di eccellenza all-on-4 Dental Future ha dovuto documentare passo passo tutti gli interventi realizzati con questa tecnica e raggiungere un numero di casi sufficiente a dimostrare che lo studio dentistico fosse idoneo a questo riconoscimento. Le numerose richieste di impianti dentali che riceve lo studio hanno permesso di arrivare al numero di interventi richiesto in poco tempo e così l’azienda che rilascia la certificazione di eccellenza, acquisita la documentazione, ha ufficializzato il riconoscimento.

Dental Future è dunque entrato a far parte di un:

"Gruppo esclusivo di centri selezionati in tutto il mondo come esperti del concetto di trattamento All-on-four, la soluzione originale per arcata completa su 4 impianti". Per raggiungere l'eccellenza la DF lavora con un team di professionisti esperti, preparati nelle tecniche più avanzate e con fornitori fidati che offrono le massime garanzie di qualità e sicurezza per trattare i pazienti”. (estratto dal testo della certificazione)

I vantaggi della certificazione di eccellenza all-on-4

Essere centro dentistico di eccellenza all-on-four è un vantaggio per i pazienti e per Dental Future.

Rappresenta infatti un’attestazione di professionalità e di qualità, perché l’all on four, che si può realizzare in 4 ore, consente al paziente di vivere con minor apprensione questo intervento, con la consapevolezza di affidarsi a un team qualificato.

I benefici non finiscono qui, perché l’esperienza nella chirurgia orale dell’odontoiatra Francesco Caterina, direttore sanitario di Dental Future, è tale da consentire un’altissima personalizzazione degli interventi di implantologia. Da Dental Future infatti, si parte dallo studio accurato della salute orale del paziente allo scopo di pianificare degli interventi mirati applicando le conoscenze odontoiatriche più avanzate per garantire servizi basati sulle reali necessità del paziente.

