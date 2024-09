Fabbrica del Nuoto: benessere mentale e fisico nell'acqua, si torna in piscina

TERMOLI. Ci sono scommesse che si vincono in partenza, come quella della “Fabbrica del Nuoto”, in via del Pesco a Termoli, nella zona artigianale, alla periferia Sud della città.

Da dieci anni punto di riferimento del mondo natatorio nel basso Molise e in città, con quasi mille iscritti che durante l’anno alternano ingressi e bracciate, attività e perché no, aggregazione sociale nel benessere fisico e mentale.

Perché l’elemento acquatico è alla base della vita e allora con le tante occasioni di movimento proposte, è una socialità sportiva, quella che si afferma, sotto un lodevole codice etico, alla base dell’associazione, che punta alla qualità, alla cura maniacale dei dettagli, all’igiene massima e all’inclusività, per garantire un approccio vincente e divertente alle discipline.

La “Fabbrica del Nuoto” sta per riaprire, con la regola della prenotazione obbligatoria, molto apprezzata da tutti gli utenti i frequentanti ai corsi, dai bambini agli adulti, con due diverse finestre temporali, che seguono anche l’avvio dell’attività agonistica.

Corsi di nuoto sui blocchi di partenza dal 16 settembre per il nuoto libero guidato, il 21 per la scuola nuoto, l’acqua fitness dal 30 settembre.

L'intero staff è al lavoro per accogliere al meglio le persone che confermeranno la propria presenza in vasca, oppure la testeranno per le prime volte, scoprire il mondo acquatico e le poliedriche attività non è mai troppo tardi e il ventaglio dei corsi offerto è davvero versatile, iscrizioni già partite lo scorso 4 settembre.

Ma a chi si rivolge la “Fabbrica del Nuoto”? A chi è appassionato del nuoto e delle sue varie articolazioni, a chi non può fare a meno della piscina, ma anche a chi è alla ricerca di qualcosa che ti faccia rilassare o al contrario che ti tonifichi e faccia ritrovare le forze, lo stimolo giusto per non rimandare come ogni anno e c’è sempre chi deve imparare a nuotare.

Insomma, non ci sono scuse per non iscriversi.

Grande l’attenzione per gli ambienti, nelle tre corsie che garantiscono una vicinanza con gli istruttori che permette di apprendere con più facilità i movimenti da seguire e compiere, impegno spasmodico nella cordialità e nell’umanità, per l’accoglienza di persone e minori con disabilità, la grande professionalità dei tutor e dei tecnici a disposizione, con una dotazione di attrezzature all’avanguardia.

Esploriamo la galassia dei corsi, sapendo quanto sia importante la cultura del lavoro finalizzato al risultato, dedizione ripagata dagli obiettivi conseguibili, come dimostrano i due lustri di vita della “Fabbrica del Nuoto”, che inizia il decimo anno in piscina, con un orario che va dalle 6.45 alle 21.30.

Importante sapere che la scuola nuoto è divisa per acquaticità, baby e adulti, a cui si affianca, come detto, il nuoto libero guidato.

Il fitness in acqua vanta tante varianti: acqua interval, con un mix di alta e bassa intensità; dove l’obiettivo è migliorare velocità e forma fisica cardiovascolare.

L’acqua circuit, nuova metodologia di allenamento con esercizi a corpo libero e utilizzo di attrezzi “a stazioni”.

L’immancabile spinning, che migliora l’umore e libera la mente, oltre al benessere fisico.

Poi, c’è chi è in dolce attesa, e vi sono programmi ad hoc per accompagnare la donna nel periodo più importante della vita.

L’acqua fitness permette di compiere attività aerobiche a tempo di musica; l’acqua step, inoltre, unisce acquagym e step, con sedute di gruppo di 50 minuti, sempre a tempo di musica e la possibilità di eseguire coreografie. Infine, la novità dell’acqua gold, dedicata agli “over”, per completare un percorso di vita che non lascia scoperto alcuno spazio o tempo della vita.

La Fabbrica del Nuoto sta riempiendo la vasca e preparando gli spogliatoi per accogliere tutti, continuando a esaudire il desiderio e il piacere di rimanere in acqua, in sicurezza.

Da ricordare che per tutte le attività a ingressi è indispensabile la prenotazione.

Info:

Tel. 0875-724218

info@lafabbricadelnuoto.it

lafabbricadelnuoto3@gmail.com.

Galleria fotografica