Over price? Sì grazie anche all'Open House

Tra i vantaggi anche tempi ridotti e zero spese aggiuntive.

Vendere una casa in over price (ovvero a un prezzo superiore a quello richiesto) sembra un miraggio di questi tempi con i rallentamenti delle compravendite e i prezzi in calo; invece è esattamente ciò che caratterizza Celestino Sale e il suo team di collaboratori.

Ormai da oltre 10 anni sul mercato molisano ed ora anche abruzzese, ha introdotto una nuova modalità operativa per vendere casa fondata sulla valorizzazione dell’immobile attraverso home staging, render e sull’abolizione delle visite singole per gli immobili in vendita.

“La vendita di una casa non è un processo casuale, ma necessita di un progetto di commercializzazione mirato ad agevolare la percezione del valore dell'immobile e trasformarlo in un oggetto di desidero per il compratore, tanto da scatenare spesso dinamiche simili ad un’asta al rialzo”, spiega Celestino Sale.

“Con questa nuova modalità operativa, quella di concentrare tutte le visite in un orario stabilito e in una sola giornata, diminuiamo sensibilmente i tempi medi di vendita e realizziamo il miglior prezzo”, conclude Celestino.

Che vantaggio, hanno i proprietari?

Il problema principale è la svalutazione dell’immobile, offerte sottoprezzo e tempi di vendita molto lunghi. Mediamente in Italia, ci vogliono almeno 180 giorni per vendere casa e le trattative sono oltre del 10% sul prezzo proposto.

Con questa modalità, si va a ridurre nettamente il tempo medio di vendita (circa 40 giorni) e la trattativa sul prezzo (circa 1%).

Questo significa che il proprietario di casa vende al miglior prezzo, incassa la caparra in tempi brevi e realizza più di quanto potrebbe fare in caso di una vendita tradizionale o senza un agente immobiliare specializzato in open house.

Celestino ha stimato che vendendo tramite questo metodo, i proprietari riescono ad incassare un 10% in più, rispetto una vendita tradizionale da privato o tramite un agente immobiliare tradizionale.

L’Open House è una chiave essenziale per sbloccare il potenziale delle proprietà in vendita.

Organizziamo Open House che vanno oltre la semplice esposizione, creando atmosfere accoglienti e coinvolgenti che fanno sognare gli acquirenti. Abbiamo una squadra dedicata che lavora per preparare ogni dettaglio, dalla presentazione impeccabile degli spazi al coinvolgimento degli acquirenti con informazioni dettagliate sulla storia e le caratteristiche della casa creando un’esperienza ricca di legami emotivi.

Più persone potranno visitare l’immobile nello stesso momento

, e non sarà quindi necessario fissare più appuntamenti in giorni e orari diversi.

l’Open House offre la possibilità di mostrare la casa in uno scenario accogliente e aperto aumentando notevolmente l’attrattiva. Inoltre, questo approccio genera un senso di urgenza e può portare a offerte più rapide.

Maggiore possibilità di chiusura al prezzo desiderato: per le varie offerte che i numerosi visitatori dell’immobile potrebbero essere disposti ad effettuare per acquistarlo, per arrivare in anticipo rispetto agli altri visitatori.

E gli acquirenti, che vantaggi hanno?

Semplice. Possono visionare la casa liberamente e senza la presenza dei proprietari, in una fascia oraria comoda e senza stress di tempistiche. Riceveranno un plico, contenente tutta la documentazione necessaria per decidere già da subito, se acquistare o meno quella casa.

Durante la giornata, possono vedere più immobili e ritornare sulla casa interessata a fare subito un rapido confronto.

Tra le vendite in over price:

Termoli, via Mar Mediterraneo 42 = + 4% del prezzo richiesto

Roseto degli Abruzzi, via A. Manzoni = +1% del prezzo richiesto

Pineto, via G. Mazzini 2 = + 5% del prezzo richiesto

“Sono felice di poter aiutare diversi proprietari a vendere in tempi molto rapidi rispetto alle agenzie concorrenti, il che significa non svalutare casa, ma guadagnare in media un 10% in più rispetto ai sistemi tradizionali di vendita ed in tempi molto brevi”, conclude Celestino Sale.

Indirizzo uffici, si riceve solo su appuntamento:

Termoli, P.zza Melchiorre Bega – 40/B

Pescara, Via Teramo – 8

San Benedetto del Tronto, via Torino – 18

Contatti:

Mobile: 3466347218

Mail: celestinoimmobiliare@gmail.com