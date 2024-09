Sev Iren: La Rivoluzione Energetica Sbarca a Termoli!

Termoli si prepara ad accogliere una vera e propria rivoluzione nel settore energetico!

SEV IREN, punto di riferimento per l'Energia nel Centro-Sud Italia con oltre 500 punti fisici tra store ed Energy Point, apre le porte del suo nuovissimo store in Corso Umberto I, 103/C, portando con sé un'ondata di innovazione e convenienza per tutti i cittadini. L'apertura del nuovo store a Termoli è solo l'ultimo passo di un'espansione che promette di portare innovazione e risparmio in ogni casa.

Più di un Semplice Fornitore: Un Partner per la Tua Casa SEV IREN non è solo luce e gas. È un universo di servizi pensati per rendere la tua vita più smart e confortevole. Dalla connessione internet ultraveloce ai sistemi di domotica all'avanguardia, fino ai mezzi di mobilità elettrica: tutto ciò che serve per una casa moderna ed efficiente è ora a portata di mano!

Offerte Esplosive: Risparmia con l’offerta limitata FULL ENERGY LUCE Special Edition!

Preparati a fare il pieno di energia a un prezzo da urlo! Tra i nostri servizi:

• Nessuna necessità di intervento tecnico

• Zero deposito cauzionale

• Passaggio gratuito al mercato libero

• Offerte personalizzate

• Un consulente specializzato sempre a Tua disposizione in negozio

• APP IRENYOU pluripremiata per la qualità e la gestione del cliente

E non è tutto! La tua fedeltà viene premiata anno dopo anno, con vantaggi crescenti che ti faranno sorridere ogni volta che guarderai la bolletta e grazie ai vari concorsi a premi dedicati ai nostri clienti che scaricano l’app IRENYOU.

Ma non finisce qui!

Internet Senza Limiti: Connettiti al Futuro con SEV IREN

Naviga senza freni con la migliore tecnologia disponibile al tuo indirizzo!

Aderendo all’offerta SEV CONNECT YOU LUCE/GAS avrai:

• Traffico illimitato

• Tecnologia all'avanguardia

• Bonus mensile che porterà il prezzo della connettività a soli 18,99€/mese

• Fino a 100€ di bonus extra!

L'Energia del Cambiamento è Qui: Vieni a Trovarci!

Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro dell'energia e della connettività.

Lo store SEV IREN di Termoli ti aspetta in Corso Umberto I, 103/C per mostrarti come puoi rivoluzionare la gestione della tua casa e dei tuoi consumi.

Che tu abbia bisogno di cambiare fornitore, un nuovo allaccio, di un subentro o semplicemente di gestire le tue bollette in modo più intelligente, i nostri esperti sono pronti a guidarti verso la soluzione perfetta per te.

Il Futuro è Brillante, il Futuro è SEV IREN: vieni a toccarlo con mano nel nuovo store di Termoli.

L'energia del cambiamento ti sta aspettando!

Galleria fotografica