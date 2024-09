Una location bellissima con un panorama incantevole, open day al Colle degli Ulivi

PETACCIATO. Colle degli Ulivi ha aperto le sue porte: l’evento ha richiamato numerosi ospiti, affascinati dalla struttura, il suo panorama, la cucina, la musica e l’arte.

Colle degli Ulivi è una splendida struttura situata a Petacciato, immersa nella natura e perfetta per eventi speciali come matrimoni, con ristorante e piscina panoramica.

Fulvio Talucci, Quirino Liberatore e Marco Liberatore tre nomi protagonisti della serata.

Fulvio Talucci, manager della Team System, proprietario della struttura, colui che ha trasformato questo angolo della collina molisana a ridosso del mare, in un luogo meraviglioso. Amante dell’arte ha ospitato per l’occasione, la mostra di dipinti di alcuni artisti molisani, riuscendo a dare alla serata quel tocco di arte e cultura che sono sempre le benvenute.

Quirino Liberatore "Il Direttore" per tutti. Dalla sua esperienza pluriennale in diverse strutture di prestigio in tutta Europa e poi in Italia. Vanta un curriculum di tutto rispetto e una carriera che dura da oltre 67 anni, un faro illuminante per gli eventi a Colle degli Ulivi.

Marco Liberatore, figlio di Quirino, dopo un passato come Commerciante, ha deciso di seguire le orme del padre, avendo sempre manifestato un amore verso la professione dell'Hospitality & Service, è lui il Responsabile Eventi e rapporti con i Clienti.

Pregevole e originale l’allestimento della location curato da Tulle e Bollicine e un ringraziamento particolare è rivolto alla Cantina Terre d’Erce per l’eccellente degustazione dei suoi vini.

Non dimenticate di visitare la fotogallery ma soprattutto di fare un salto virtuale sul sito di Colle degli Ulivi che puoi raggiungere da qui.

