Prevention for life: a "La Vida Welness" con la formula Open nasce la libertà di stare in forma

TERMOLI. La culla del benessere: è questo il pianeta de “La Vida”, nelle sue declinazioni perfettamente integrate “Medical” e “Welness”.

Una offerta multilaterale che si prende cura di te, in via dei Palissandri 8 a Termoli, ormai punto di riferimento per una vasta comunità, ma che punta l’asticella sempre più in alto, come dimostrano i recenti servizi innovativi annunciati, sempre nel solco dell’eccellenza.

Una gamma quanto mai ampia che permette di ricevere prestazioni sotto ogni aspetto, da quello della prevenzione, indispensabile, all’attività fisica, nel segno del motto sempre validissimo: mente sana in corpo sano.

Sì, perché il segreto per stare bene, con sé stessi, principalmente, è proprio questo: da una parte la prevenzione e dall’altra muoversi, bruciare calorie e smaltire tossine. Non è un obiettivo così difficile, basta sapersi programmare e allora, nella stagione autunnale, quando si ritorna a uno standard quotidiano diverso dall’estate, puntando ai prossimi nove mesi, la Vida Wellness ha voluto mettere in campo una nuova opportunità organizzativa, per rendere più accessibili e fruibili i propri corsi.

Già in rodaggio da qualche settimana, parte con slancio la formula Open, che permette un accesso libero.

Un abbonamento premium, definiamolo così, che garantisce la possibilità di poter seguire ogni corso disponibile nell’orario in cui si può entrare in palestra.

Un concetto “cittadino”, elastico, flessibile, entusiasmante, con cui poter incontrare persone sempre nuove e provare discipline diverse.

Una sperimentazione che fino al 31 dicembre non prevede prenotazione, ma viene disciplinato da un semaforo, che indica se il corso sia completo o meno. Da gennaio entrerà in funzione una nuova App, che ottimizzerà spazi e domanda individuale.

Una rivoluzione organizzativa, soprattutto dalla parte dell’utente, che può variare la frequenza dei corsi, scegliendo quello che meglio aggrada e soprattutto vuole garantire continuità all’allenamento, non ponendo steccati di orario e di pratica specifica, renderlo funzionale a migliorare lo stato di salute di chi frequenta il centro “La Vida Wellness”.

Parte così la vera prevenzione alla malattie: colesterolo, diabete, trigliceridi; gli studi scientifici dimostrano che smaltire le scorie nocive nel nostro corpo è dato dall’attività fisica, ma fatta assiduamente, non in modo saltuario.

La formula Open, che in questo primo anno prevede abbonamenti mensili, è stata varata proprio per venire incontro alle esigenze di chi ha bisogno di maggiore libertà di spazi orari nella giornata per non perdere di vista l’obiettivo di stare in forma e mettersi al riparo dai rischi che una condotta più sedentaria possono riservare.

Fondamentale anche la consulenza, che rappresenta la mission de “La Vida Wellness”, occorre allenarsi durante tutto l’anno, per condurre uno stile di vita sano.

La formula Open è disponibile dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 22 fino al venerdì e il sabato dalle 9 alle 18.

La tabella dei corsi propone Total Body, Calisthenics, Fitness funzionale, posturale, danza, kizomba, sala fitness.

Per chi ha esigenze particolari vi è a disposizione il personal trainer e su questo il suggerimento è di alternare qualche lezione “personalizzata” nell’ambito dei corsi frequentati.

Otto sono gli istruttori fissi che garantiscono una copertura adeguata e professionale, perché il crisma della continuità è il mantra de “La Vida Welness”, coi corsi di cui viene sempre garantito il percorso completo.

Importante la presenza dell’istruttore osteopata in sala Fitness, per un approccio curativo e migliorativo nella ginnastica posturale.

La platea anagrafica va dai 14 anni all’insù senza limiti, basta avere una certificazione medica che sancisca la condizione utile alla pratica sportiva.

Fitness per migliorare la salute, è questo lo scopo dell’Open a “La Vida Wellness”, da oggi hai una nuova chance, che dà un senso di libertà alla persona, lo sport non deve essere una costrizione, per poter fare tutto ciò che vuole, quando si iniziano ad avere benefici non ci si rinuncia più.

Iscriviti, contattando il numero 339-1953965.

Da non sottovalutare, tutt’altro, la funzione dello sport di rallentare e spegnere le infiammazioni attraverso il movimento.

Occorre imparare ad ascoltare il proprio corpo per essere consapevoli degli eventuali problemi e qui si inserisce il secondo aspetto, quello connesso a “La Vida Medical”.

Se c’è un fastidio, un dolore, prima che possano degenerare, che possa manifestarsi sia dall’attività fisica che nella platea comunitaria.

Una mission che si basa sul concetto del “Prevention for life”: fai sport, mangia sano, controllati quando serve, perché così impari ad ascoltarti, curarti, per migliorarti sempre di più.

Una costanza che non fa scattare campanelli d’allarme e situazioni cronicizzate, che agevola anche chi ci circonda.

L’idea da cui è nata “La Vida Medical” è avere subito a disposizione uno staff di medici e specialisti, che possano consigliare al meglio la strada da seguire, indicando adeguate terapie.

I medici conoscono ogni attività che viene svolta nel centro “Wellness”, permettendo una interazione continua e profonda, ci sono anche strumentazioni adeguate, ad esempio la crioterapia, così come la camera iperbarica per ossigenare il sangue e aumentando la potenza muscolare.

Fondamentale avere la scheda unica, dove l’utente, su propria richiesta, può essere seguito in ogni fase della sua vita, sia sanitaria che dell’attività fisica, monitoraggio continuo che risulterà ancora più efficace con la nuova app che arriverà a gennaio, dove si potrà avere a disposizione qualsiasi documento o referto; supporto digitale “eco”, che favorisce la dematerializzazione.

Emblematica la citazione alla base della mission: “Il dottore del futuro non darà medicine bensì motiverà i suoi pazienti ad avere cura del proprio corpo, facendo prevenzione” - Thomas Alva Edison

"Prevention for life" mette a disposizione per la diagnostica di base la radiologia diagnostica, mammografia, ecografia, ambulatori specialistici, screening e check-up, medicina del lavoro.

La combinazione di strumentazione di ultima generazione, la scelta accurata delle competenze dei medici, l’accoglienza e la professionalità dei nostri collaboratori mira a garantire qualità, efficienza e velocità delle prestazioni.

Le apparecchiature sono garantiscono altissima qualità, come la risonanza magnetica, tra le migliori in Italia, e la Tac che consente la migliore scansione per ogni tipologia di paziente.

Estetica medica, con una completa gamma di tecnologia innovative per trattare i diversi inestetismi di viso e corpo, con epilazione, riduzione cellulite, adipe localizzato, lassità cutanea, macchie cutanee, foto-ringiovanimento, invecchiamento precoce della pelle, smagliature e capillari. Le tecnologie utilizzano laser diodo, laser led, luce pulsata ad alta intensità, resurfacing non ablativo, ND-Yag multispot, ND-Yag Q switched, microstimolazione, radiofrequenza e onde acustiche.

Un centro oculistico dotato di perimetria computerizzata, ecoblometria a contatto o a immersione, tomografia ottica (sia a radiazione coerente anteriore che posteriore) e Angio Oct.

Per entrare nel dettaglio della diagnostica, si va dalla radiologia generale a quella odontoiatrica, dalla densitometria ossea alle ecografie multiparametriche, dalla mammografia allo screening evolutivo del seno, per finire con quello ecografico multiparametrico, un vero tagliando annuale distinto per sesso, nel collo e nell'addome.

Infine, gli ambulatori specialistici: aritmologia, cardiologia, cardiochirurgia, chirurgia vascolare, ortopedia, senologia, reumatologia, pneumologia, urologia, otorinolaringoiatria, oculistica, gastroenterologia, endoscopia digestiva, diabetologia, endocrinologia, ematologia, oncologia, chirurgia generale, proctologia, neurochirurgia, neurologia, psicologia, chirurgia plastica, medicina estetica, dermatologia, dietologia, nutrizione, naturopatia, pediatria, geriatria, medicina dello sport, fisioterapia, osteopatia, medicina del lavoro e prelievo analisi.

La Vida Medical – sempre in via dei Palissandri - è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 19, ai contatti 0875.724296 e 333.4883643.

Galleria fotografica