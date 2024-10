Imprevist Caravan Food: il nuovo street food a Termoli che unisce qualità e tradizione

TERMOLI. A partire da questo weekend, Termoli accoglie una nuova e gustosa realtà di street food: Imprevist Caravan Food, la postazione itinerante che troverete ogni venerdì, sabato e domenica in via Maratona, nel piazzale antistante la farmacia Cappella.

Dietro questa iniziativa ci sono Maria Michela e Francesco, una coppia nella vita e nel lavoro, che dal 2013 ha saputo trasformare la propria passione per la ristorazione in un’attività di successo. Partiti con un bar a San Martino in Pensilis, hanno deciso di evolversi nel 2023 con un truck food per portare in giro per il Molise i sapori della tradizione e l’innovazione del cibo di strada.

Imprevist Caravan Food si distingue per le sue pizze, preparate da Luca, il pizzaiolo di fiducia, utilizzando esclusivamente farine italiane di prima qualità. Ma il vero protagonista è il famoso panino Kepampa, un'esperienza gastronomica unica che valorizza la pampanella.

La famosa e gustosissima specialità preparata nella maniera più tradizionale dai “pampanellari” proprio a San Martino. Poi trasportata sottovuoto, riscaldata allo spiedo e servita in soffici panini, accompagnata da verdure a chilometro zero, tutte preparate con cura e condite con pregiato olio extravergine molisano.

Se siete alla ricerca di un nuovo punto di riferimento per lo street food a Termoli, non potete perdere Imprevist Caravan Food. Venite a scoprire il gusto della tradizione molisana rivisitata in chiave moderna!

Non perdete l’occasione di far parte di questa esperienza unica: fermatevi da Maria Michela e Francesco, insieme a Luca, per gustare una pizza o un panino Kepampa che vi conquisteranno al primo morso. Lasciatevi sorprendere dal sapore della tradizione, dalla qualità degli ingredienti e dall’amore che questa coppia mette in ogni piatto. Vi aspettiamo con il sorriso e il gusto autentico di casa!

Ogni venerdi, sabato e domenica dalle ore 18 in poi nel piazzale antistante la farmacia Cappella in via Maratona a Termoli.

